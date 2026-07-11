Amerikanac ima savjet za Novaka Đokovića

Izvor: Youtube/printscreen/Andy Roddick's Served MediaBACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bivši američki teniser Endi Rodik (43) poručio je da niko ne bi trebalo da požuruje Novaka Đokovića da završi karijeru, ističući da još nije vrijeme za penziju.

Dan nakon ubjedljivog Đokovićevog poraza od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona, nekadašnji prvi teniser svijeta rekao je da se srpski as sada prilagođava novoj realnosti u tenisu.

„Znate šta mislim? Novak je dugo bio igrač protiv kojeg su drugi morali da igraju savršeno kako bi ga pobijedili, uključujući i najbolje tenisere na svijetu. Sada mislim da je on taj koji mora da igra perfektno protiv nekoliko momaka kako bi ih pobijedio. To je ta promjena“, rekao je Rodik u svom podkastu „Andy Roddick Served“.

„Ja nikada nisam bio taj protiv kojeg su morali da igraju savršeno, pa mi nije bilo toliko zabavno. Vjerovatno bih se više zabavljao da imam 24 grend slem titule“, dodao je osvajač US Opena iz 2003. godine.

Rodik je podsjetio da Đoković u ovoj fazi karijere igra znatno manje turnira i uglavnom nastupa na grend slemovima.

„On povremeno igra tenis i ipak stiže do polufinala grend slemova. Igrao je finale i polufinale na posljednja tri. To je apsurdno, jer je tako teško. Mnogim velikim igračima to bi bio najbolji rezultat u karijeri“, naglasio je.

„Novače, uživaj“

Amerikanac smatra da bi Đoković prije svega trebalo da uživa u onome što radi.

„Šta da radi? Ponudiću mu najjednostavnije rješenje – da uživa. Ako njegova porodica voli da putuje i ako on voli da igra, a djeluje srećno na konferencijama za novinare. Ne djeluje mi kao neko ko se muči dok je na turnirima. Možda bi jednostavno trebalo da uživa.“

Rodik je poručio da nema mjesta pozivima da Đoković završi karijeru.

„Niko ne bi trebalo da pametuje o tome kada on treba da prestane. Sjutra će se pojaviti tekst nekog kretena koji će napisati: ‘Treba da se povuče.’ Umukni! Toliko je bolji u svom poslu od tebe i od onoga što ti radiš da to nije ni vrijedno pomena. Mislim da Novak nikada neće sebe dovesti u situaciju da izgubi u tri uzastopna druga kola. Ne vjerujem da će se to dogoditi, niti smo blizu toga.“

Ponovio je da je najveća promjena to što Đoković sada mora da igra na najvišem nivou protiv najboljih rivala.

„On sada mora da bude taj koji igra perfektno protiv najboljih momaka. Ranije je mogao da pobjeđuje i kada nije igrao svoj najbolji tenis. To se promijenilo i on je toga svjestan. Prošle godine je poslije poraza na US Openu rekao: ‘Ne znam da li ću moći da pobijedim te momke na grend slemovima.’ Nisam rekao ništa novo.“

„Pobijedio je obojicu u posljednje dvije godine“

Ipak, Rodik je podsjetio da je Đoković u posljednje dvije godine uspio da pobijedi i Karlosa Alkarasa i Janika Sinera na grend slem turnirima.

„On će vam i sam reći da je u posljednje dvije godine pobijedio obojicu tih momaka na grend slemovima. Prošle godine Alkarasa, a ove Sinera. Zato ne treba žuriti sa zaključcima. Hajde da sačekamo i vidimo da li će nastaviti da igra. Za sada su svi odgovori u vezi s njim pozitivni.“

Govoreći o tome da li je gotovo petočasovni četvrtfinalni meč protiv Feliksa Ože-Alijasima ostavio posljedice na Đokovića, Rodik smatra da umor nije bio presudan faktor.

„Možda jeste donekle. Ali vjerujem da bi obrazac meča bio isti i da je imao tri dana odmora. On najbolje poznaje svoje tijelo, ali ne mislim da je umor odlučio pobjednika. Siner ga je pobijedio prošle godine, deklasirao ga je na Australijan openu 2024. godine. Nije se dogodilo ništa što već nismo vidjeli. Pobijedio ga je već šest ili sedam puta i mislim da je umor imao minimalan uticaj.“