Irac Konor Mekgregor ovog vikenda se prvi put bori poslije pet godina.

Izvor: Profimedia

Irski borac Konor Mekgregor (37) ovog vikenda se vraća u oktagon, poslije dugo očekivanog kraja petogodišnje pauze. On će se u nedjelju u zoru u Las Vegasu u revanšu boriti protiv Amerikanca Maksa Holoveja. Spektakl počinje u 5 časova.

Mekgregor je pobijedio Holoveja kada su se prvi put sastali 2013. godine u perolakoj kategoriji, ali će se sada na UFC 329 spektaklu boriti u velter-kategoriji.

Nekadašnji šampion UFC-a u perolakoj i lakoj kategoriji, 37-godišnji Mekgregor, ostvario je samo jednu pobjedu u posljednje četiri borbe, odnosno svega dvije pobjede u posljednjih deset godina. Sa druge strane, Holovej je takođe bio šampion perolake kategorije i debitovaće u velteru, u pokušaju da izbjegne drugi poraz od Irca.

Mekgregor je dočekan ovacijama navijača kada je u suočavanju pred revanš sa Holovejem u subotu skinuo rivalu naočare i bacio ih na pod. Očigledno je Irac veoma motivisan da se vrati u oktagon prvi put od kada je u porazu od Dastina Poarijea 2021. godine doživio težak prelom noge.

Podigao dva pojasa, da podsjeti na svoje zlatne dane

Tokom mjerenja, Mekgregor je poslije kratke rasprave sa Holovejom podigao dva UFC pojasa ukrašena bojama irske zastave. Njima je hteo da podsjeti da je bio prvi borac u istoriji UFC-a koji je istovremeno bio vlasnik dvije šampionske titule - u perolakoj kategoriji je to postao 2015, a u lakoj 2016.

Međutim, od svoje posljednje borbe Megregor je bio umiješan u niz kontroverzi, uključujući sudske postupke, optužbe za silovanje i propuštena doping testiranja, zbog čega su mnogi kritikovali činjenicu da se ponovo vratio u centar pažnje.

"Uzbuđen sam što ću pokazati šta ljudska upornost, želja i posvećenost mogu da urade. Bez obzira na prepreke, možemo da ih savladamo. Nikada nemojte biti žrtva okolnosti koje vas okružuju, već ih prevaziđite. Pokazaću svijetu da i vi možete isto", rekao je on prije borbe.