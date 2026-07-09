Čehinja Karolina Muhova prva je finalistkinja Vimbldona

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Čehinja Karolina Muhova eliminisala je u polufinalu Vimbldona Amerikanku Koko Gof, pobjedom u dramatičnom taj-brejku i plasirala se u finale. Tamo je čeka pobjednica duela Linda Noskova (Češka) - Marta Kostjuk (Ukrajina). Konačan rezultat u prvom polufinalu bilo je 6:2, 1:6, 7:6.

Ovim trijumfom, Muhova je postala čak četvrta Čehinja u poslednjih šest godina koja je izborila ulazak u finale najprestižnijeg grend slem turnira na svijetu. Iako je Koko Gof bila drugi nosilac, nije opravdala ulogu favoritkinje protiv trenutno devete igračice svijeta. Amerikanki nije bilo dovoljno ni to što je imala meč-loptu u taj.brejku, kada je lopticu zakucala u mrežu.

Muhova je zatim odigrala sjajan lob-viner i stigla do svoje prve meč lopte, ali ju je propustila pošto se okliznula na travi, a Gof je pogodila pored nje. Međutim, Muhova je ubrzo izborila novu meč loptu i pogodila ugao terena. Gof je stigla do lopte, ali je njen forhend završio u mreži, nakon čega je Muhova prekrila lice rukama u nevjerici.

"Sve doživite u 10 sekundi"

"Za deset sekundi prođete kroz sve emocije. Imate meč loptu, pa odmah zatim protivnica ima priliku. Nema vremena za razmišljanje, ali je sve veoma stresno. I dalje se tresem i pokušavam da shvatim šta se upravo dogodilo", rekla je Muhova poslepobede.

Devetoplasirana teniserka svijeta igraće svoje drugo grend slem finale, nakon što je 2023. godine izgubila od Ige Švjontek u finalu Rolan Garosa.

Ako bi u subotu Muhova igrala protiv zemljakinje Linde Noskove, bila bi to potvrda potpune dominacije Čehinja Vimbldonom. Poslednjih godina u finalu Vimbldona igrale su i druge teniserke iz te zemlje: Karolina Pliškova (vicešampionka 2021), Marketa Vondroušova (šampionka 2023) i Barbora Krejčikova (šampionka 2024).

Kada je u pitanju Koko Gof, njen nastup u polufinalu bio je najbolji rezultat koji je ikad ostvarila na Vimbldonu. Do sada je tri puta stajala u osmini finala, uključujući i svoj prvi nastup 2019,kada je imala 15 godina.

Drugo žensko polufinale igra se u četvrtak uveče, a petak je dan za tenisere. Na Centralni teren od 14.30 će Aleksander Zverev i Artur Feri, britanska senzacija sa vajld-kard pozivnicom za turnir. Kada oni završe, zaigraće Novak Đoković, sedmostruki šampion, i Janik Siner, aktuelni "Broj 1" i branilac titule u Londonu.