Srpski teniser Novak Đoković odigrao je epski meč protiv Feliksa Ože-Alijasima u četvrtfinalu Vimbldona.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia/Wimbledon/Youtube

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković savladao je Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima posle više od pet sati borbe i plasirao se u novo polufinale Vimbldona. Iako je jedva stajao na nogama, pojavio se na konferenciji za medije, gdje je imao šaljiv komentar na račun fudbalskog GOAT-a Lionela Mesija.

Novak je odmah posijle pobjede u izjavi na terenu istakao da je ovo jedan od njegovih najboljih mečeva na Centralnom terenu Vimbldona, a bilo ih je dosta... Ovaj duel se može uporediti samo sa onim legendarnim iz 2019. protiv Rodžera Federera.

"Uzbudljivo je biti dio tako epskog meča, preko pet sati. Jedan od najboljih mečeva čiji sam dio bio na Vimbldonu. Duže sam igrao možda s Rodžerom 2019. Bilo je jako izjednačeno, Feliks je igrao na visokom nivou. Malo mu je opao nivo u super taj brejku, ja sam odigrao prave udarce… i publika je bila baš uključena, prepoznali su koliki je spektakl, to da se bliži 23.00" rekao je Đoković.

Poznati italijanski novinar Ubaldo Skanagata je uporedio Novaka sa Mesijem, a on je imao pripremljen odgovor.

"Bilo bi dobro da i igram 90 minuta kao Mesi!", rekao je Novak i nasmijao sve prisutne.

Ono što je pozitivno je da će srpski as imati skoro dva dana da se oporavi do okršaja sa Janikom Sinerom koji ga je pobijedio u posljednja dva polufinala. Ipak, ono što daje nadu je to što je srpski as zvučao optimistično nakon više od pet sati provedenih na terenu.

"Hajde da vidimo kako ću se oporaviti. Imam dodatni dan, što je dobro", rekao je Novak na konferenciji.