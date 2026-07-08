Italijan Janik Siner sa puno respekta govorio je o najboljem teniseru svih vremena Novaku Đokoviću.

Izvor: Wimbledon/Screenshot

Gledaćemo novi teniski klasik između Novaka Đokovića i Janika Sinera u polufinalu Vimbldona. Srpski as je odigrao epski meč protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, da li može da napravi novi podvig i dodatno se približi 25. grend slem tituli?

Italijan brani titulu na londonskom slemu i ima iskustvo od prošle godine kao motivaciju, ali vrlo dobro zna da je Novak nepobjediv na Centralnom terenu kada je u najboljoj formi.

"Znam da mogu da ga pobijedim ako igram dobro, ali takođe znam i da mogu da izgubim", rekao je Italijan za "Ubi tennis".

Srpski as ima 39 godina i svima je nepoznanica kako uspijeva da ostane na visokom nivou u ovoj fazi karijere. Njegova dugovječnost je inspiracija svim mladim teniserima, pa i Sineru.

"Za mene je nevjerovatno kako Novak trenira, koliko je posvećen sebi i svom telu, kakvu motivaciju još ima. Mislim da možemo biti srećni da i dalje pruža 100 odsto i pokušava da osvoji 25. gren slem."

Prisjetio se prvog susreta sa Novakom Đoković koji se dogodio u Monte Karlu prije oko 15 godina.

"Imao sam 14 ili 15 godina, prvi put sam ga vidio kako trenira u Monte Karlu. Tada smo se zajedno slikali. Još se sjećam tog momenta. Imao sam plavu trenerku i dugu kosu. Kada se prvi put nađete ispred njega, nevjerovatan je osjećaj."

Siner izgleda prilično dobro na Vimbldonu nakon što je doživio slom na Rolan Garosu. Kako kaže, od prošle godine kada je osvojio titulu u Londonu, dodatno je unaprijedio svoju igru.

"Servis mi je bolji nego prošle godine. Promijenio sam malo tehniku, bacanje lopte, ali sada i bolje znam koji servis da koristim u kom trenutku. Naravno, pomaže i to što sam sada fizički još jači. Na travi je jako važno imati što bolje procente, to mnogo pomaže", rekao je Italijan.

Meč polufinala igra se u petak na Centralnom tereni, a meč će biti naknadno potvrđen.