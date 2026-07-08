Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nastavlja pohod na 8. titulu na Vimbldonu.

Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se u polufinale Vimbldona posle drame u pet setova protiv Feliksa Ože-Alijasima. Naredni rival mu je branilac titule Janik Siner kojeg je već pobjeđivao ove godine. Bilo je to na prvom grend slemu sezoni, kada je srpski as mimo svih očekivanja prošao u finale Australijan Opena. Može li da ponovi podvig na mjestu gdje je odigrao neke od najboljih partija u karijeri?

Bio je Novak vidno iscrpljen na konferenciji za medije, a kada je upitan da je je iznenađen svojom igrom, odgovorio je u svom stilu. Motivisan je i želi da se nadmeće sa igračima koji su od njega mlađi 15 godina.

"Da i ne. I dalje sam u stanju da se borim sa 15 godina mlađim, u stanju sam da ih savladam u najneizvjesnijim mogućum mečevima. To jeste lijepo iznenađenje s jedne strane. S druge, uvijek imam najviša očekivanja od sebe, samokritičan sam. Želim i da uživam u ovakvim trenucima i mečevima, ko zna šta sutra donosi… Želim makar još korak dalje, ali ovo je bilo kao finale – dao sam sve od sebe, uzbudljivo iskustvo i za nas i za gledaoce. Drago mi je što sam bio dio još jednog istorijskog meča".

Novak će igrati 15. polufinale na Vimbldonu, a prošle godine je izgubio upravo od Janika Sinera. U mislima mu je Australija, ali sada se nalazi u drugačijoj situaciji.

"U Australiji sam bio svežiji posle priprema i pauze. Sada je malo drugačije. Ipak, ovo je još jedan istorijski niz za mene na slemovima, to je najvažnije. I dalje dokazujem sebi i drugim da mogu da pobjeđujem najbolje igrače na najvećoj pozornici", rekao je Novak.