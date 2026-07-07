Novaku Đokoviću se nije dopala odluka organizatora da se zatvori krov, pa je došlo do rasprave sa supervizorkom Vimbldona tokom meča sa Feliksom Ože-Alijasimom.

Izvor: Arena Tenis

Novak Đoković igra u ovim momentima meč četvrtfinala Vimbldona protiv Feliksa Ože-Alijasima i posle dva seta je neriješeno, srpski as je dobio prvi, izgubio drugi set - 7:6 (12:10), 3:6). A, onda je donijeta odluka koja ga je šokirala. Pred početak trećeg seta im je saopšteno da će krov da bude zatvoren. Nije se to dopalo Srbinu koji se raspravljao sa supervizorkom turnira Denis Parnel.

"Niste ga zatvarali do 20.30h i sad hoćete da ga zatvorite. Nećete da čekate. Sad je 19.40. Možemo da odigramo cio set još. Ovo je turnir koji se igra napolju", rekao je Đoković.

Onda je Denis Parnel pokušala da objasni da su istu stvar uradili i za meč Janika Sinera.

"Ne zanima me šta se desilo na Sinerovom meču. Pričam o ovom meču sada. Sjećate li se prvog kola. Niste zatvorili do 20.30h i sad hoćete da ga zatvorite. Gde je konstantnost?", upitao je Novak.

Pogledajte 00:40 Novak Ðoković se svadja sa supervizorkom Vimbldona Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

Denis mu je na to odgovorila da je donijeta konačna odluka i da će biti zatvoren, a za to vrijeme je Kanađanin pričao sa sudijom u stolici, Šveđankom Luis Azemar Engel.

"Znači, zatvaramo sad krov sigurno?", upitao je Feliks i odmahnuo glavom kad je dobio odgovor. Ni njemu se to nije dopalo.