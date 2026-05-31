Sukob Aleksandra Ilića i Đanija Barbira počeo je 2021. godine, a tek su 2026. godine prvi put ušli u oktagon.

Izvor: Youtube/@adnannanealic

Spektakularnu noć organizovao je FNC u Beogradu, a najvažniju borbu na događaju odradili su Aleksandar "Džoker" Ilić i Đani Barbir. Hrvatski borac savladao je srpskog jer ga je natjerao da tapne, napravljenom polugom već u prvoj rundi. Bio je to - barem za sada - kraj rivalstva o kojem pet godina priča ceo region!

Sve je počelo davne 2021. godine kada je Barbir poželeo da odmjeri sange sa Ilićem iako tada za to nije postojala šansa da se dogodi. Nastavilo se tri godine kasnije, kada je "Džoker" gostovao u Hrvatskoj u podkastu, a Barbir upao u studio, da bi konačno odmjerili snage u Beogradu. Kako, je, zapravo, počelo ovo rivalstvo koje već godinama važi za jednog od najvećih na našim prostorima?

"Što se tiče borbe protiv Ilića, mislim da je svima već jasno da su me njegov menadžer i on vješto izbjegli. Indirektno me se, od strane njegovog menadžera, išlo prikazati kao borca nedoraslog za nivo KSW-a. Činjenica je da je Ilić borac komu je karijera građena na negativnim skorovima te da je precenjen", napisao je Barbir na Instagramu 2021. godine i dodao: "Sve što zna je da trči po kavezu i panično baca levi kik. Susrešćemo se puno prije nego što on to misli, a svima mogu da obećam da će toj starleti glava završiti u zadnjem redu tribina".

Situacija je eskalirala tri godine kasnije, kada je Aleksandar Ilić gostovao u najpoznatijem hrvatskom podkastu. Dok je emisija trajala, u studiju se pojavio Đani Barbir sa prijateljima i tom prilikom padale su teške riječi njih dvojice. Prisjetite se kako je to izgledalo:

Ilić: "A, gotovo! Frka, frka sad, napašće me ovde pred kamerama."

Barbir: "Ako ćeš da da s*reš i vređaš, ako si frajerčina izađi sad ispred. Ako misliš da imaš nešto da riješiš, ako si frajerčina..."

Ilić: "Dobro, dođi ovde ispred kamere, šta se sad kriješ, ne razumijem. I poveo si pet-šest drugara da ti sad glumiš šmekera. Momci kakav problem imate sa mnom?"

Barbir: "Nemam ja nikakav problem sa tobom, ali ako ćeš da s*reš... Samo ti kažem, zbog tvojih laži."

Ilić: "Kojih laži? Je l' mi ponuđen nekad meč? Je l' mi meč ponuđen?"

Barbir: "Papčino! Znaju svi da si papčina!"

Ilić: "Ja papčina? Pošaji ugovor pa ćemo da radimo meč. J*bote kako si opasan sa šest ljudi, majke mi..."

Barbir: "Vidi labuda!"

Ilić: "Vidiš ovo su upravo neke stvari koje se dešavaju...Kakvi su ovo indijanci. Došao je šmeker sa šest ljudi ovde."

Ubrzo nakon ovog incidenta Aleksandar "Džoker" Ilić je dešavanja prokoemntarisao za medije u Hrvatskoj, koji su sukobu u studiju posvetili mnogo pažnje. "Jedini komentar koji ima je onaj da se vidjelo sve i to je dovoljno, ne bih ništa dodavao. Publika neka samo proceni ko je u pravu u ovoj priči. Ja sam biftek, a oni su parizer!", jedino je bilo što je srpski MMA borac rekao o ispadu Barbira.

Izvor: Youtube/ FIGHT NATION CHAMPIONSHIP - FNC/printscreen

Morao je da reaguje i Podcast Inkubator, u kojem je Aleksandar "Džoker" Ilić gostovao kada ga je Đani Barbir napao na snimanju. Oni su objavili saopštenje u kojem su se izvinjavali srpskom borcu.

"Podkast Inkubator se najiskrenije izvinjava Aleksandru Iliću koji je jueč gostovao u našem podkastu. Izvinjavamo se jer je tokom uživo prenosa u studio, naprasno i potpuno nepozvano, zajedno sa pet ili šest drugih nama nepoznatih osoba upao MMA borac Đani Barbir te je na nekoliko trenutaka prekinuo emisiju neprimerenim upadicama. Ovo je prvi put u sedam godina i 1.500 epizoda da u našu poslovnu zgradu i studio upadaju nepozvani i nepoznati ljudi. Aleksandar Ilić je bio naš gost u Zagrebu, a ovakvo postupanje ide najviše na sramotu samog Barbira, a onda i nas koji to nismo mogli da spriječimo. I zato se još jednom najiskrenije izvinjavamo", napisali su oni u saopštenju.

Barbir se nije smirio... On je i u narednim danima imao komentare o Aleksandru Iliću, uz prijetnje da će ga pobediti pred svim zainteresovanim ljudima, u bilo kojoj kategoriji.

"Nemam što da pretjerano komentarišem, sve se čuje i vidi na snimku. Ilić kao poznati manipulator preuveličava situaciju, kao i ljudi kod kojih je bio gost iz straha da ih on ne optuži za namještanje ovakvog scenarija", rekao je Barbir za hrvatski "Index" i objasnio da je u studio došao jer je shvatio da je bio nedaleko od njega: "Ljudi koji su došli sa mnom su moji prijatelji. Ne radi se o šest MMA boraca, kao što neki vole lagati, već o pet prijatelja iz kvarta koji ni u jednom trenutku nisu napravili ništa neprikladno. Niko se Iliću nije obratio ni fizički nasrnuo na njega. Štaviše, Ilić je inicirao kontakt s njima. Ja nisam poput Ilića, koji vrijeđa i omalovažava regionalne borce na društvenim mrežama, pa kad se sretne s njima uživo, pruža ruku i pravi se da ništa nije bilo. Došao sam mu reći u facu da je papčina i to je to. Ne znam čemu tolika panika. Nije nikome pala dlaka s glave. Opušteno, momci, to se rešava u kavezu".

Ostaje da se vidi da li FNC planira i drugi meč za Ilića i Barbira. Hrvatski borac do sada u karijer nije "ponavljao" protivnike, a u devet odrađenih borbi ima učinak 8-1. Ovo mu je bila treća uzastopna odbrana pojasa u FNC. Sa druge strane, Aleksandar Ilić je na skoru 18-8 u profesionalnoj karijeri, a protiv nekoliko boraca je radio više od jedne borbe. Sigurno bi želio da to bude slučaj i protiv Barbira, kojem je ostao dužan.