Majka Sanje Vučić je poznata pjevačica: Bivša Uraganka objavila njenu sliku u miniću, svi u šoku koliko liči na nju

Sanja Vučić je jednom prilikom na mrežama pokazala i kako je njena mama izgledala devedesetih

Pjevačica Sanja Vučić na sceni je više od deset godina. Bila je članica grupe "Hurricane", a od 2022. godine gradi solo karijeru. Važi za jednu od najtalentovanijih na domaćem muzičkom nebu, a dar je naslijedila od majke Mevlide, koja se takođe bavila pevanjem.

Jednom prilikom je i Mevlida rekla kako je jako ponosna na svoju ćerku Sanju Vučić.

- Koliko sam ponosna na moje dijete toliko sam i ponosna na moje Kruševljane, jer sam videla koliko je podržavaju - rekla je svojevremeno Mevlida Vučić za "Novosti".

Sanja je jednom prilikom na društvenim mrežama pokazala i kako je izgledala njena mama dok je nastupala:

Majka sanje Vučić - Mevlida

Sa ocem dugo nije razgovarala

Pjevačica Sanja Vučić pre tri godine izgubila je oca, sa kojim nije bila u kontaktu.

- Svakako da sam svog oca nekako i kroz godine odbolovala, zato što mi nismo razgovarali jedno vrijeme, dugo. Hoću sada da budem profi, da ne plačem, ali ne mogu... - rekla je Sanja Vučić.

Majka ju je naučila da bude jaka.

- Nije bio tu. Nije bio tu... Zato i jesam emotivna samo u tome. Jer nisam stigla da mu kažem sve što sam mislila. I da mu ispričam i šta je bilo, i kako je bilo, i kako sam ja bila. Ali, biće nekad... - dodala je nekadašnja pjevačica grupe "Hurricane".







