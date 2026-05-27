"Naručiću surogat bebu za 100.000 eura": Stanija Dobrojević šokirala uživo u programu, gledaoci bijesni (Video)

Stanija Dobrojević sukobila se sa Markom Janjuševićem Janjušom u Eliti, a gledaoci su zamjerili način na koji je rekla da će "naručiti" bebu

Stanija Dobrojević šokirala je sve priznanjem na šta će potrošiti glavnu nagradu iz Zadruge 9 Elite ukoliko pobijedi. Tokom žestoke svađe sa Markom Janjuševićem Janjušem, starleta je otkrila da planira da postane majka putem surogat majčinstva, u šta planira da uloži cjelokupan iznos od prvog mjesta.

Žestok sukob između Stanije Dobrojević i Marka Janjuševića Janjuša odigrao se ispred sobe za izolaciju u Zadruzi 9 Eliti, a rasprava je počela kada je Janjuš zamjerio Staniji na njenom ponašanju i nezainteresovanosti za dešavanja u kući.

"Stanija stavi bubicu, ne možeš biti u rijalitiju bez bubice, to nema nigdje da ideš bez bubice. Kao na kamp da si pošla, ležiš tu, valjaš se, i hoćeš da se boriš sa mnom za mjesto. Kad ljudi upale televizor misle da si na ostrvu, po cio dan se šetaš tu i sunčaš u kupaćem " prebacio joj je Janjuš.

Na ove prozivke, Stanija mu je kratko i odsječno odbrusila:

"Ja se ni sa kim ne takmičim" rekla je ona.

Svađa je ubrzo eskalirala i prešla na temu novca. Janjuš je pokušao da je isprovocira spominjući njene navodne dugove.

"Poručiću surogat bebicu"

Tada je Stanija iznijela svoje planove za pobjedu i otkrila tačan iznos koji joj je potreban za ostvarenje najveće životne želje.

"I uzeću još sto hiljada od prvog mjesta, pitaj me u šta ću da potrošim. Poručiću surogat bebicu, ja ću sebi da poručim bebu to tačno košta 100 hiljada eura. Na nesvakidašnji način ću postati majka, u to ću da uložim svoje prvo mjesto, da se ostvarim kao majka."

Iako je sve izgovoreno u opuštenom tonu, mnogi gledaoci smatraju da je tema o surogatmaterinstvu previše osjetljiva da bi se o njoj govorilo na ovakav način.

