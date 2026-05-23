Vozač Mercedesa Džordž Rasel ostvario je najbrže vrijeme na večerašnjim kvalifikacijama pred sprint trku Formule 1 u Kanadi.

Rasel je na stazi u Montrealu odvezao najbrži krug u vremenu od 1:12,965 minuta, dok je njegov timski kolega i vodeći u generalnom plasmanu Andrea Kimi Antoneli završio na drugom mjestu sa 0,068 sekundi zaostatka.

U drugom startnom redu naći će se vozači Meklarena Lando Noris (zaostatak od 0,315 sekundi) i Oskar Pjastri (0,334 sekunde), a zatim slede vozači Ferarija Luis Hamilton (0,361 sekund) i Šarl Lekler (0,445 sekundi).

Sedmo vrijeme ostvario je četvorostruki svetski prvak Maks Verstapen iz Red Bula (0,539 sekundi), njegov timski kolega Isak Hadžar krenuće sa osmog mjesta (0,640 sekundi), dok je deveto i 10. mesto pripalo Arvidu Lindbladu iz Rejsing bulsa i Karlosu Saincu iz Vlijamsa.

Kvalifikacije za sprint zbog tehničkih problema nije započeo Lijam Loson iz Rejsing bulsa, dok je Aleksander Albon iz Vilijamsa propustio kvalifikacije zbog sudara sa mrmotom u slobodnom treningu, posle čega njegov tim nije uspio da pripremi bolid.

Prvi dio kvalifikacija obilježilo je izletanje sa staze vozača Aston Martina Fernanda Alonsa, zbog čega su na snazi bile crvene zastave.

Sprint trka vozi se sutra u Montrealu od 18.00, dok je glavna trka za Veliku nagradu Kanade na programu u nedelju od 22.00.