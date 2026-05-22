Bjeloruskinja u znak protesta ustala i otišla od novinara.

Najbolja igračica sveta Arina Sabalenka održala je kratku konferenciju za novinare na Rolan Garos - u svjetlu sve glasnije najave bojkota tenisera i teniserki.

Svoj jasan i oštar stav u borbi za prava teniserki obrazložila je pred kamerama, ostavši pred novinarima samo 15 minuta, što je takođe znak protesta. Bjeloruskinja je jedno od zaštitnih lica borbe 20 vrhunskih asova za dodjelu više novca za slabije rangirane igrače i igračice kroz nagradni fond turnira.

Rekla je da kao svjetski "Broj 1" ima odgovornost da se zauzme za slabije rangirane koleginice i da se bori za pravedniji procenat zarade za sve

"Ljudi, osjećam da poenta svega ovde nisam ja. Radi se o igračicama koje su slabije rangirane i koje se muče. Nije lako živjeti u svijetu tenisa sa procentom koji trenutno zarađujemo. Ali kao svjetski 'Broj 1', osjećam da moram da ustanem i borim se za te igračice. Za one sa nižeg nivoa, za igračice koje se vraćaju poslije povreda, za novu generaciju koja dolazi. Mislim da je naš stav veoma jasan i sasvim pošten prema svima. To je ono za šta se borimo."

"Ovo nije protiv vas"

Govorila je konkretno i o bojkotu.

"Stojim iza svojih riječi. Na početku smo samo željeli da to uradimo na respektabilan način. Znate koliko vas poštujemo i cijenimo. Ovo nije vaša odluka i nije usmjereno protiv vas. Samo pokušavamo da se izborimo za pravedniji procenat."