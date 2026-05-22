Tijelo starijeg muškarca pronađeno je danas u šumi Duboko kod Bariča, na putu Beograd-Obrenovac.

Kako se saznaje, tijelo je pronađeno u blizini jednog restorana na putu Beograd-Obrenovac, nakon čega su na teren upućene policijske patrole i ekipe Hitne pomoći.

Sumnja se da je riječ o nestalom muškarcu

Prema prvim informacijama, postoji sumnja da je riječ o muškarcu čiji je nestanak porodica prijavila prije tri dana.

Identitet još nije zvanično potvrđen, a nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti slučaja.

Istraga u toku

Prema nezvaničnim saznanjima, istražuje se mogućnost da je muškarca prethodno udario automobil, a potom je ostavljen na mjestu gdje je tijelo pronađeno.

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku.

