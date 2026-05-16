Više od milijardi ljudi ipak neće ostati bez Mundijala!

Iako je primjetno nezadovoljstvo fudbalskih fanova zbog previsokih cijena ulaznica interesovanje za naredno Svjetsko prvenstvo koje će ovog ljeta biti održano u SAD, Kanadi i Meksiku je ogromno, a FIFA je prema posljednjim informacijama zaprimila oko 500.000 zahtjeva za ulaznicama.

Za razliku od prošlog Mundijala u Kataru gdje smo gledali 32 reprezentacije broj učesnika sada je 48, među kojima je i BIH, a to znači i veći broj utakmica. U Kataru su odigrane ukupno 64 utakmice, a sada ćemo gledati čak 104 utakmice.

Sve ovo bio je adut Svjetske fudbalske federacije (FIFA) tokom pregovora na jednom od najvećih tržišta – Kini, ali nije sve bilo kako su očekivali.

FIFA je kineskom državnom javnom servisu CCTV ponudila prava prenosa tražeći 300 miliona dolara, ali je na kraju morala da pristane na mnogo manje. Kineski javni servis nije čak želio mnogo da pregovara već je na sto stavio ponudu od 60 miliona po principu “uzmi ili ostavi”, a FIFA samo 27 dana prije početka prvenstva nije imala mnogo izbora.

FIFA i CCTV postigli su dogovor na prava prenosa takmičenja svo do 2031. godine, a od toga 60 miliona se odnosi na Svjetsko prvenstvo narednog ljeta.

Mnogo je faktora zbog kojih Kinezi nisu željeli da pristanu na prvobitnu ponudu za petostruk iznos. PRvi Jedna od ključnih razloga je to što se Kina nije plasirala na Mundijal, čime je znatno opalo interesovanje za Mundijal, a tu je i vremenska razlika u odnosu na SAD, Kanadu i Meksiko, pa će utakmice biti igrane noću po kineskom vremenu, što će dodatno smanjiti gledanost. Tu su i problemi sa prihodima od reklama, ali na kraju je dogovor ipak postignut.

FIFA se odlučila da prihvati manje prihode zbog veće pokrivenosti, a više od millijarde ljudi koje pokriva CCTV će imati priliku da gledaju utakmice Svjetskog prvenstva.