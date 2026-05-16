Fudbaleri Seltika su u nevjerovatnom meču posljednjeg kola lige pobijedili Harts poslije preokreta 3:1 i osvojili šampionsku titulu.

Pred posljednje kolo Harts je imao 80 bodova, Seltik bod manje, Kada je tim Hartsa poveo u 40. minutu djelovalo je da su blizu titule, ali je onda u nadoknadi vremena domaći tim dobio penal i izjednačili su. Na kraju je ključni momenat meča bio gol Maede u 88. minutu.

Prvo je sviran ofsajd, zatim je ta odluka poslije gledanja VAR snimaka promijenjena i na kraju je u 98. minutu za konačnih 3:1 gol u praznu mrežu dao Kalum Osman koji je ušao sa klupe.

Nakon ove titule Seltik je rekorder. Ovaj klub sada ima 55 šampionskih titulu, odnosno jednu više od Rendžersa.