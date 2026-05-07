MOK se oglasio i potvrdio da je ukinuo restrikcije za bjeloruske sportiste i da više nema nikakvih prepreka, da li su ruski sportisti sljedeći?

Bjeloruskim sportistima su ukinute sve restrikcije kada su u pitanju nastupi na međunarodnim takmičenjima. Međunarodni olimpijski komitet (MOK) poslao je zvanično saopštenje i potvrdio da je ukinuo prethodne preporuke koje su donijete u februaru 2022. i martu 2023. godine kada su u pitanju sportisti iz Bjelorusije.

"Nastavljamo da pratimo kompleksnu realnost i posljedice trenutnog geopolitičkog konteksta i porasta sukoba, konflikta i ratova. Usljed svih tih nestabilnosti moramo da pazimo na svoju misiju razvoja sportske platforme. Poslije serije sastanaka smo ustanovili da učešće sportista na međunarodnim takmičenjima ne može da bude limitirano zbog poteza svojih vlada, uključujući i one uključene u konflikte ili rat", stoji u saopštenju.

Od marta 2023. godine bjeloruski sportisti nisu nastupali pod svojim zastavama niti sa svojim himnama. Sada je i ta restrikcija ukinuta.

Da li su Rusi sljedeći?

Logično, nameće se pitanje i zašto ruski sportisti nisu dobili ista prava kao i Bjelorusi. Na to pitanje odgovorio je MOK u istom saopštenju.

"Situacija sa ruskim olimpijskim komitetom (ROK) je drugačija od bjeloruskog olimpijskog komiteta (NOK). Bjelorusi prate Olimpijsku povelju. Da, Rusi su imali konstruktivne razmjene sa nama tokom suspenzije, ali ostaju suspendovani dok pravni sektor MOK nastavlja da prati taj proces.

Uz to postoje i problemi sa dopingom i njihovim antidoping sistemom i želimo bolje da razumijemo situaciju i zabrinutost koju dijeli Međunarodna antidoping agencija (WADA).

