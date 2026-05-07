Vaterpolisti reprezentacije Srbije pobunili su se zbog izjava novog predsjednika Vaterpolo saveza Srbije Slobodana Sora

Najbolji vaterpolisti Srbije poslali su otvoreno pismo javnosti u kojem obavještavaju da će bojkotovati reprezentaciju. Iako su "Delfini" u proteklom periodu imali velike uspjehe - treći put zaredom su postali olimpijski prvaci, a onda i šampioni Evrope, sada su riješili da nacionalne obaveze ostave po strani, a sve zbog promjena na čelu Vaterpolo saveza, kao i zbog ostavke selektora Uroša Stevanovića.

Objavu je na društvenim mrežama podijelio kapiten reprezentacije Srbije Nikola Jakšić, kako i iskusni Viktor Rašović.

Pismo reprezentativaca Srbije prenosimo u cjelosti:

"Poštovani,

Kao dugogodišnji reprezentativci, aktuelni evropski i trostruki olimpijski šampioni smatramo da je neophodno da se oglasimo povodom najnovijih dešavanja u našem Savezu.

Novi predsjednik Saveza, Slobodan Soro je u više navrata kroz svoje izjave pokušao da diskredituje i omalovaži sve naše uspjehe poslednjih nekoliko godina. Naše zlatne medalje ni najmanje nisu bile odraz trenutne inspiracije, kao što to navodi Slobodan Soro, već godine velikih odricanja, treniranja, zajedništva i borbe.

Takođe, podsjetili bismo javnost da je nekolicina igrača iz aktuelnog sastava reprezentacije već bila izložena nesportskim potezima od strane Slobodana Sora i njegovog tima ljudi u VK Novi Beograd, od zabrane treniranja, izbacivanja iz kluba, nedozvoljavanja igranja za reprezentaciju itd. Smatramo da su i tada svi ti postupci učinjeni kako bi se naštetilo našoj reprezentaciji, našem zajedništvu i kako bi se spriječio dalji napredak srpskog reprezentativnog vaterpola.

Naš tim kao najtrofejnija reprezentacija Srbije zaslužuje predsjednika Saveza dostojnog svega onoga za šta smo se borili sve ove godine, nekoga ko će braniti naše interese, zalagati se za nas, vrednovati sve osvojeno i podstaći dalje osvajanje trofeja. Ponosni smo na sve što smo ostvarili sa kapicom Srbije - na svaku utakmicu, svaku pobjedu, ali i na svaki težak trenutak koji nas je učinio jačima kao tim. Kao aktuelni evropski i trostruki olimpijski šampioni, vjerujemo da smo svojim rezultatima jasno pokazali ko smo i šta predstavljamo.

Poslednjih deset godina vaterpola u Srbiji nesumnjivo predstavlja jedan od najtrofejnijih perioda u istoriji našeg sporta. Tokom čitave naše karijere vodili smo se principima poštovanja, dostojanstva i fer-pleja. To poštovanje smo pokazivali prema svima, pa i prema Slobodanu Soru, današnjem predsjedniku Saveza, i u periodu kada je nastupao za reprezentaciju Brazila i igrao protiv Srbije na najvećim takmičenjima. Svjedoci smo da je i tada ulagao maksimalne napore da zaustavi put reprezentacije Srbije ka najvećim uspjesima, ali isto tako i da u tome nije uspio - što potvrđuju rezultati koje smo zajedno ostvarili na radost cijele naše nacije.

Nakon mnogo razmišljanja i međusobnih razgovora, donijeli smo jednoglasnu odluku da se povučemo iz igranja za vaterpolo reprezentaciju Srbije dokle god je na njenom čelu Slobodan Soro kao i njegov tim ljudi.

Ova odluka je bila veoma teška, jer je igranje za reprezentaciju za nas uvijek predstavljalo najveću čast i privilegiju i san svakog mladog sportiste. Ipak, smatramo da je neophodno da mi lično podignemo glas protiv svih onih koji žele da diskredituju i unište teško stečene uspjehe vaterpolo reprezentacije zarad svojih ličnih interesa. Takve osobe ne smiju biti na čelu najtrofejnije reprezentacije u Srbiji!

Apelujemo na javnu podršku bivših i sadašnjih sportista, ljudi iz svijeta vaterpola, i svih onih kojima je stalo da vaterpolo savez ne ode u ruke onih koji iz svog ličnog nezadovoljstva i hira žele da obezvrijede prošlost, a unište budućnost našeg najtrofejnijeg sporta", navodi se u obraćanju zlatnih šampiona Evrope.

Igrači reprezentacije Srbije koji su podržali bojkot:

Kapiten Nikola Jakšić

Radoslav Filipović

Dušan Mandić

Strahinja Rašović

Sava Ranđelović

Đorđe Lazić

Radomir Drašović

Nemanja Vico

Nikola Dedović

Petar Jakšić

Viktor Rašović.

Ovaj potez vaterpolista dolazi posle niza izjava novog predsjednika Vaterpolo saveza Slobodana Sora i posle ostavke selektora Uroša Stevanovića koja je uslijedila. Soro je odmah po stupanju na funkciju najavio da Stevanović neće moći da radi i u klubu (Radničkom) i u reprezentacije. Doveo je u pitanje pristup reprezentativaca u svim takmičenjima, kritikujući reprezentaciju kako "bira" takmičenja na kojima će dati maksimum, a uz to je i relativizovao uspjeh na Olimpijskim igrama i Evropskom prvenstvu, nazvavši ga više "trenutnom inspiracijom", nego dokazima kvaliteta Srbije.