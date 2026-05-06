Najbolji teniser svih vremena ponovo je viđen na terenu i ponovo nosi rukav, što je zabrinulo navijače

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je ponovo na terenu! Međutim, ono što je zabrinulo navijače je rukav koji je ponovo nosio. S obzirom na to da je srpski teniser već propustio nekoliko turnira, strah među ljubiteljima tenisa potpuno je opravdan.

Novak Đoković je trenirao u srijedu prije podne i to je bila idealna prilika da najbolji svih vremena ponovo bude na terenu, pošto ga prethodna dva mjeseca nismo često viđali. Razlog su bili fizički problemi, kako je i sam naveo.

Poslije gotovo dva mjeseca bez turnira, Đoković je riješio da se nađe u Rimu. U srijedu prije podne sparingovao je sa teniserom iz Francuske Arturom Fisom. Tribine su bile dupke pune, u želji da makar na treningu navijači vide najboljeg svih vremena.

Tako je srpski teniser još jednom poslao poruku da je, iako u poznim igračkim godinama, i dalje najvažnija karika u svijetu tenisa. Ono što nije moglo biti neopaženo je rukav koji je ponovo imao na desnoj ruci, a koji služi kako bi mu pomogao tokom upale podlaktice koja ga vrlo često muči.

Zašto Novak Đoković nosi rukav na desnoj ruci?

Novak Đoković nedavno je govorio o rukavu koji nosi kako bi mu pomogao da ima bolji protok krvi i cirkulaciju. Zapravo, riječ je o proizvodu koji je predstavio poslije Australijan opena.

"Da, lansirali smo novu liniju proizvoda. Tehnologija je jedinstvena - ne radi se o običnoj odjeći, već o materijalu sa infracrvenom nanotehnologijom koji pomaže u smanjenju upala i bržem oporavku mišića i tkiva", započeo je Novak Djokovic na konferenciji za medije u Indian Velsu.

"To je posebno važno za sportiste, ali i za druge ljude. Drago mi je zbog partnerstva, jer se uklapa u moj fokus na zdravlje, dugovječnost i blagostanje - oblasti koje su mi bliske i koje živim svakog dana. Trudim se da budem primjer da proizvodi koje podržavam zaista imaju vrijednost. U današnje vrijeme, sa toliko brendova i proizvoda, važno je imati integritet i autentičnost. To je filozofija koju sam negovao tokom cijele karijere i koja mi pomaže da i dalje igram na visokom nivou", rekao je Novak Đoković.

U pitanju je oprema "Inkrediver" koja koristi infracrvene zrake i to je nešto što je očigledno pomoglo najvećem teniseru svih vremena za regeneraciju i oporavak usljed sve češćih, sitnih povreda.

"Ovo nije rukav, već nauka. Uvijek tražim zanimljive načine da podignem svoje performanse i da poboljšam svoj oporavak. Oni su bili moja glavna oprema na i van terena. Sada donosim ovaj rukav i vama", rekao je Đoković u najavi proizvoda.