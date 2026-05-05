Novak Đoković doveo je novog člana u svoj tim, radi se o Portugalcu Karlosu Košti koji je sa njim u Rimu.

Novak Đoković izazvao je delirijum u Rimu. Samo ne njegovom treningu bilo je više navijača nego na nekim mečevima na Mastersu u Madridu. Privlači ogromnu pažnju gdje god se pojavi, vole da ga vide na terenu, ali ovog puta je spremio i jedno iznenađenje. Uz njega nije bio njegov kum i fizioterapeut Miljan Amanović već jedno novo lice - Karlos Košta.

Pitali su se mnogi ko je gospodin koji je bio uz njega, ali je brzo otkriven i taj detalj. Nije poznato da li je u pitanju trajni angažman ili samo privremeno usljed izostanka Amanovića. Više detalja biće poznato vrlo brzo vjerovatno. Ovaj potez ujedno pokazuje i da je Srbinu i te kako stalo još da igra i da pokaže cijelom svijetu da nije još za penziju. Bio je Karlos uz njega i na Mastersima u Americi.

Saznao je Đoković i žrijeb za Masters u Rimu i to da nije u istoj polovini sa Janikom Sinerom i protiv njega ne može da igra prije finala. U toj polovini žrokeba je Saša Zverev. Prvi rival biće mu bolji iz meča kvalifikanta i Martona Fučoviča (Mađarska).

Ko je Karlos Košta?

Radi se o Portugalcu rođenom 10. septembra 1986. godine. Njegov nadimak je Čarli, ima isti nadimak kao i Karlos Gomez Erera koji je godinama u Novakovom timu. Bavio se Košta i tenisom, ali i mnogim drugim sportovima, poput plivanja gdje je bio na vrhunskom nivou. Igrao je i fudbal, bavio se i planinarenjem i mauntin bajkovima, ali je odlučio da prestane sa svim tim i da postane fizioterapeut. Pomagao je mnogima, od hokejaša, košarkaša, fudbalera, plivača, a onda je dobio poziv od bivšeg ATP fizioterapeuta da radi sa njim. Ekspresno je uspio da se probije.

Radi trenutno za Dejvis kup reprezentaciju Portugala, a radio je i sa Anom Ivanović, Tomijem Hasom, pomagao je i Kevinu Andersonu i Tomašu Berdihu. Đoković je poznat kao neko ko ima holistički pristup, pa mu je vjerovatno i odgovaralo to što je Košta pored fakulteta, završio i Postdiplomske studije na temu Tradicionalne kineske medicine i strukturne osteopatije i koristi i te metode.

"Trudim se da dođem do cilja u pravo vrijeme. Motiviše me uspjeh sportiste sa kim radim i naravno da sam srećan kada oni pobjeđuju. To pokazuje trud i profesionalnu posvećenost", rekao je Kosta koji je u jednom od ranijih intervjua istakao i da mu je Rodžer Federer omiljeni igrač.

Zanimljiv je i još jedan detalj iz Koštine prošlosti. Radio je sa Tomijem Hasom kada je Nijemac pobijedio Federera u finalu turnira u Haleu 2012. godine (7:6, 6:4). Onda je šest godina kasnije radio sa Kevinom Andersonom koji je u četvrtfinalu Vimbldona srušio Rodžera (2:6, 6:7, 7:5, 6:4, 13:11), dobio je u polufinalu Džona Iznera u epskom meču (7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24), pa je u finalu izgubio od Đokovića (6:2, 6:2, 7:6).

"Taj meč sa Rodžerom budi dosta uspomena, bilo je nevjerovatno, znali smo da Kevin može da igra na vrhunskom nivou, ali da isto tako igrate protiv kralja travnate podloge. Borio se, dobio šansu i iskoristio je. Onda je protiv Iznera meč trajao 6 sati i 36 minuta. Bio je potpuno iscrpljen, davao sam mu elektrolite i pokušavao da mu pomognem. Sjećam se da me probudio u 3.30 ujutru poslije tog meča jer je bio u tolikim bolovima da nije mogao da spava. Masirao sam mu lice dosta, mišiće pod tenzijom, ligamente, imali smo dobar tretman i poslije toga je zaspao", završio je Košta koji je samo godinu dana stariji od svog novog "šefa" Novaka.

