Izjava Arine Sabalenke podigla je teniski svjiet na noge, pa joj se tako u bojkotu pridružuju i Koko Gof i Jelena Ribakina.

Arina Sabalenka pokreće revoluciju u tenisu. Najavila je bojkot grend slem turnira ukoliko se ne poboljšaju zarade koje igrači dobijaju. Nezadovoljna je, kao i mnogi drugi, zbog toga što od ukupnog nagradnog fonda najmanje novca ide onima koji su za to najzaslužniji. Sada je dobila i podršku koleginica iz vrha - Jelena Ribakina i Koko Gof su uz nju.

"Ako većina nas bojkotuje i ne igra naravno da sam za to. Ne govorim samo o grend slemovima, već o nagradnim fondovima. Mnogi ljudi ne shvataju koliko su veliki porezi. Dosta novca odlazi baš na porez", rekla je Ribakina u Rimu.

Sličnu izjavu dala je i Amerikanka koja je podržala bjelorusku teniserku.

"Vidjela sam to i u drugim sportovima, potrebno je zajedništvo, moramo da radimo zajedno. Potreban je konsenzus oko toga šta svi zajedno treba da radimo, posebno nižerangirani igrači. Želim da ostavim sport u boljem stanju nego što je bio kada sam počela da se bavim tenisom. Ako svi radimo zajedno i da sarađujemo onda mogu 100 odsto da vidim bojkot kao jedno od rešenja", zaključila je Gof.

Da li ćemo vidjeti najbolje teniserke kako ne igraju na grend slemovima? Vrijeme će pokazati...