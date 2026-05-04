Uroš Stevanović podnio ostavku na mjesto selektora vaterpolo reprezentacije Srbije nakon neslaganja sa novim predsjednikom VSS-a Slobodanom Sorom. Njegova izjava o "delfinima" mu je zasmetala.

Izvor: YouTube/RTS/screenshot

Vaterpolo reprezentacija Srbije ostala je bez selektora Uroša Stevanovića koji je jutros podnio neopozivu ostavku. Za mnoge je to iznenađenje, međutim već posle prve izjave novog predsjednika Vaterpolo saveza Srbije (VSS) Slobodana Sora vidjelo se da postoje naznake ozbiljnih promjena.

Kako je Stevanović objasnio u saopštenju dostavljenom medijima - njegovo viđenje sadašnjosti i budućnosti nije se poklapalo s onim što je čuo od Sora, tako da je preventivno reagovao i podnio ostavku kako bi zaštitio igrače.

Vidi opis Zbog ove izjave Srbija nema selektora: Uroš Stevanović podnio ostavku zbog Sora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

"(...) Viđenja budućnosti nam se dobrano razilaze i ja ne želim da takva situacija dovede do bili kakvih problema unutar tima i Saveza. Poslednjih dana svi smo zajedno svjedoci javnih nastupa novog predsjednika VSS-a koji su, potpuno u suprotnosti sa mojim gledištima, kao i osjećajem cjelokupne nacije ka olimpijskim i evropskim šampionima".

"Upravo iz želje da zaštitim igrače koji su zaslužili zlatne medalje i donijeli ih u Srbiju, na radost naroda, podnosim ostavku. Ne želim da dozvolim bilo kakva javna prepucavanja i 'stručne analize', a vidim da idemo ka tome, željom drugih. Momci u bazenu su za mene istinski šampioni i moja ostavka će, vjerujem, dovesti do malo realnijeg pogleda i možda i poneke pohvale, umjesto iznenadnih kritičkih osvrta. Ujedno je to i prilika da neki novi ljudi dobiju šansu , kao što sam nekada I ja zaslužio najveću čast", rekao je između ostalog u svom saopštenju Uroš Stevanović.

Šta je pogodilo Stevanovića?

Jedna od stvari koju je Slobodan Soro u prvim izjavama najavio je da ubuduće selektor Srbije neće istovremeno moći da bude i trener nekog vaterpolo kluba, a kao što znamo Uroš Stevanović je već duže od decenije vodi Radnički iz Kragujevca i čini se da se to odnosilo na njega.

"Selektor neće moći da bude trener u domaćem klubu", rekao je Soro po stupanju na funkciju: "Dugo imamo ta preklapanja još od Nenada Manojlovića u Nišu, Dejana Udovičića u Partizanu, Dejana Savića u Zvezdi, Petra Porobića u Jadranu i sada Uroša Stevanovića u Radničkom. To nije fer prema našem sportu. Bilo je slučajeva da su igrači da bi bili reprezentativci bili ucijenjeni da igraju u određenom klubu. Ponavljam, prema sportu to nije fer".

"Moramo da promijenimo sistem. Deset godina se borimo za jaku ligu. Bili smo dio Regionalnog takmičenja, ali smo uvijek bili skrajnuti, čak i kada smo pomagali finansijski. Ove godine sa Crnom Gorom je to dobro funkcionisalo sve do poznatih događanja oko domaćinstva fajnal-fora. Ne ulazim odakle su problemi došli. Želim da igramo ozbiljna takmičenja".

Vidi opis Zbog ove izjave Srbija nema selektora: Uroš Stevanović podnio ostavku zbog Sora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 20 / 20

Uz to, rekao je i da vaterpolo reprezentacija Srbije nije napravila toliko velikih uspjeha u poslednjih nekoliko godina kao što se misli, pa je to možda i najviše zasmetalo Stevanoviću.

"Mi smo trenutno evropski i olimpijski prvaci, ali smo osvojili samo četiri medalje u prethodnih osam godina. Ja sam na 17 takmičenja osvojio 16 medalja. Nekim takmičenjima ne pridajemo značaj kao nekada i mislim da to mora da se promijeni. Zlato u Beogradu je ipak više rezultat trenutne inspiracije nego pravog kvaliteta", rekao je Soro za RTS.

U svakom slučaju, Srbiju čekaju sada krupne promjene i čeka se odluka o novom selektoru "delfina", pošto Stevanović odlazi posle četiri godine. To znači da naredni olimpijski turnir napadamo s novim trenerom, a Los Anđeles je blizu...