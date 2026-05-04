Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podnio je neopozivu ostavku posle promjena u Vaterpolo savezu Srbije.

Uroš Stevanović je odlučio da podnese ostavku na mjesto selektora vaterpolo reprezentacije Srbije. U saopštenju koje je proslijedio medijima ovog jutra, objasnio je da je ostavka nepoziva, a da je rezultat promjena u Vaterpolo savezu Srbije (VSS). Njegovo saopštenje prenosimo u cjelosti.

"Odlučio sam da podnesem neopozivu ostavku na mjesto selektora vaterpolo reprezentacije Srbije. Odluka je teška i neminovna.

Smatram da je posle dolaska novih ljudi na čelo našeg Saveza vreme i za nove ljude pored bazena, u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije. Viđenja budućnosti nam se dobrano razilaze i ja ne želim da takva situacija dovede do bili kakvih problema unutar tima i Saveza.

Poslednjih dana svi smo zajedno svjedoci javnih nastupa novog predsjednika VSS-a koji su, potpuno u suprotnosti sa mojim gledištima, kao i osjećajem cjelokupne nacije ka olimpijskim i evropskim šampionima.

Upravo iz želje da zaštitim igrače koji su zaslužili zlatne medalje i doneli ih u Srbiju, na radost naroda, podnosim ostavku. Ne želim da dozvolim bilo kakva javna prepucavanja i “stručne analize” a vidim da idemo ka tome, željom drugih. Momci u bazenu su za mene istinski šampioni i moja ostavka će, vjerujem, dovesti do malo realnijeg pogleda i možda i poneke pohvale, umjesto iznenadnih kritičkih osvrta. Ujedno je to i prilika da neki novi ljudi dobiju šansu , kao što sam nekada I ja zaslužio najveću čast.

Iza nas u protekle tri godine ostaju olimpijsko i evropsko zlato, kao i četvrto mjesto na Svjetskom prvenstvu. Ponosan sam na svaki minut svog selektorskog mandata, a posebnu zahvalnost dugujem svim saradnicima i igračima, bez kojih uspjesi ne bi postojali.

Napominjem da se posle ovoga više neću obraćati na ovu temu u izjavama za medije i intervjuima, niti ću ulaziti u bilo kakve polemike. Srdačan i sportski pozdrav", stoji u njegovom saopštenju.