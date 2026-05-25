Zbog planiranih radova na mreži u srijedu, 27. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati djelovi više opština, saopštili su iz CEDIS-a.

Podgorica

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: dio Meduna, dio Vrbice

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Dučići, dio Brskuta, dio zgrada ispod brda Ljubović u Ulici 27 marta -pored Kodre

-u terminu od 07:30 do 16:00 sati: dio Toka

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Ulica Neznanih Junaka

-u terminu od 08:00 do 14:00 sati: zgrade u Ulici Bracana Bracanovića

Danilovgrad

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: dio Kopilja

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Dolovi Komanski

Cetinje

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Budva

-u terminu od 08:30 do 14:00 sati: Dio Mainske ulice, Filipa Kovačevića, Babilonije

Herceg Novi

-u terminu od 09:00 do 10:00 sati: Zmijica

Kotor

-u terminu od 08:30 do 13:30 sati: Stoliv- Andrići -izlaz prema Verigama

Tivat

-u terminu od 07:00 do 17:00 sati: Mrčevac I, Rahovići – dio korisnika

-u terminu od 08:00 do 12:00 sati: Radovići- Novo Naselje

Berane

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Kaludra, katun Jelovica

Plav

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Velika

Andrijevica

-u terminu od: 08:30 do 14:30 sati: Izbjegličko naselje Kraštica, fabrika Soko Štark, sela: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, dio sela Seoce- zaseok Gunjaje, dio sela Prisoja, naselje u blizini fabrike Soko Štark

Bijelo Polje

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Zaton, Vlah, Ivanje, Zaton – Klinac

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Čokrlije, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

Kolašin

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Sela, Ljevišta, Selišta, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Mojkovac

-u terminu od: 08:00 do 15:00 sati: Feratovo polje, Gostilovina, Uloševina, Gojakovići

Žabljak

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, engleske vikendice, Borje, Vrela, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac, Kovčica

Šavnik

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Krnja Jela

Pljevlja

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Đurđevića Tara

-u terminu od 09:00 do 18:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari

Plužine

-u terminu od: 08:00 do 15:00 sati: Mratinje

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: dio Dragovoljića, Rubeža, Kunovo, Granice, Lukovo, Ivanje, Seoca, Bukovik, Vučje, Prekića polje, Gvozd, Smoljevina, Gradačka Poljana, Žirovnica, Gora Ćeranića, Laz, Dragovoljići, Bunići, Gračanica, Risji Do

-u terminu od 08:00 do 14:00 sati: Ul. V Proleterska, Ul. Jovana Cvijića, Ul. Novice Cerovića, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Danila Bojovića, Ul. V Proleterska, Staro Pazarište

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.