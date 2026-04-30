Italijanski fudbaler Stefano Sensi ispričao kako mu je knjiga Novaka Đokovića promijenila pogled na život i spasila ga da se ne povređuje toliko često.

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Stefano Sensi danas ima 30 godina i igra za kiparski Anotorzis i bori se za opstanak - što svakako niko nije mogao da predvidi kada je 2019. godine obukao dres Intera. Blistao je u Sasuolu i prvo je došao na pozajmicu, pa je otkupljen za 25 miliona evra, međutim nije uspio da pokaže ni djelić onoga što zna.

Razlog tome su povrede, ne toliko krupne, koliko one sitne koje bi ga stalno izbacivala iz kolosijeka, nije mogao da spoji nekoliko utakmica zaredom, a onda ni nekoliko treninga da se ne povrijedi. To ga je psihički iscrpilo i teško se nosio sa tim, a kako sada priznaje u intervjuu za italijansku "Gazetu" pomogle su mu tri osobe: njegova supruga Đulija Amodio, njegov sportski psiholog i Novak Đoković.

Iako vjerovatno Đoković nikada nije ni upoznao Sensija, pomogao mu je onime što je govorio i napisao o svojoj borbi u karijeri, tako da je i knjiga bila dovoljna Italijanu da "namjesti glavu".

"Razgovarao sam sa prijateljima o svojoj situaciji i čuo za ‘The Winning Point’, knjigu u kojoj Đoković objašnjava koliko je patio i kako je uspio da prevaziđe svoje fizičke probleme. Kupio sam je odmah. Dok sam je čitao, vidio sam sebe u njemu i počeo da ga oponašam", ispričao je Sensi.

"Jeo sam samo hranu bez glutena i laktoze i izbjegavao šećer. Za kratko vrijeme sam se osjećao spremnije, a povrede su zaista postale mnogo rjeđe."

Šta bi bilo kad bi bilo?

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Sensi je bio viđen u reprezentaciji Italije koja je 2021. godine osvojila Evropsko prvenstvo sa Robertom Mančinijem na klupi, ali zbog povrede posljednjeg dana prvenstva Serije A - morao je da se pozdravi sa tim.

"Dugujem mnogo Mančiniju. Reprezentacija nije za svakoga, ali me je Mančini pozvao dok sam još bio u Sasuolu. Uvrstio me je u startnu postavu umjesto Žoržinja i osjetio sam njegovo povjerenje. Nažalost, povrijedio sam se posljednjeg dana sezone, ali mi je selektor rekao da ipak dođem u Koverćano kako bih pokušao da se priključim ekipi. Nisam uspio da se oporavim i nisam osvojio Evropsko prvenstvo. Ipak, baš tada sam uspio da preokrenem stvari", rekao je Sensi.

Šta bi bilo kad bi bilo da nije bilo povreda? I tu Sensi ima odgovor: "Teško je reći, mnogo toga se desilo. Možda u Barseloni ili Mančester sitiju, ili čak u Interu", rekao je Italijan i dodao da se ne predaje: "Kvalitet ne nestaje preko noći, tako da mislim da ima. Sada se osjećam dobro i igram u kontinuitetu. Mislim da mogu da pariram i na najvišem nivou."