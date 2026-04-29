Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nastavlja sa pripremama u Atini. Nakon što je proveo nekoliko dana u Madridu zbog svečane ceremonije dodjele nagrada "Laureus" gdje je bio u ulozi voditelja, vratio se u Beograd, ali ni tu se nije dugo zadržavao pa je trenutno u Grčkoj.

On je u utorak sparingovao sa mladom nadom grčkog tenisa Rafaleom Pagonisom, dok se čeka njegova odluka o narednom turniru. Po svemu sudeći, gledaćemo ga tek na Rolan Garosu, pošto je do Mastersa u Rimu ostalo još malo vremena jer turnir startuje 6. maja.

Ko je Rafael Pagonis?

Ovaj dječak pred kojim je svijetla budućnost ima svega 13 godina. "Sjajno je provoditi vrijeme sa mladom grčkom zvijezdom Rafaelom Pagonisom. On je buduća zvijezda našeg sporta", rekao je Novak jednom prilikom i šaljivo dodao: "Molim te, sjeti se ove trenerske sesije kada osvojiš prvi grend slem".

Sljedeća stanica Rolan Garos

Najbolji teniser u istoriji će po svemu sudeći sezonu na šljaci početi na Rolan Garosu. Do sada je odigrao samo dva turnira od starta godine, Australijan Open i Indijan Vels, dok je zbog povrede morao da propusti Masterse u Majamiju, Monte Karlu i Madridu. Na dodjeli "Laureus" je najavio da će za Rolan Garos biti spreman, ali da je Rim i dalje pod znakom pitanja. U svakom slučaju, nije teško pretpostaviti da će prioritet ove sezone biti osvajanje rekordnog Vimbldona.

