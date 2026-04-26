Kenijac Sebastijan Save ispisao je istoriju i maraton istrčao za manje od dva sata, u Lonodu

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Velika vijest je stigla iz Londona - maraton je zvanično istrčan za manje od dva sata. Kenijac Sebastijan Save na cilj je stigao za 1:59:30 i zbog toga će inkasirati 330.000 dolara, ali veliki dio nagrade odnosi prihod za oboren rekord, a ne za samu pobjedu u Londonu.

Iako je još ranije Eliud Kipčoge u kontrolisanim uslovima u Beču uspio da istrči maraton za manje od dva sata (1:59:40), taj rezultat nije bio zvanično priznat. Sad kad je rekord zvanično postavljen, Kenijac je dobio 125.000 za svetsko dostignuće i još 55.000 za pobjedu u Londonu.

Save je tokom maratona u Londonu prosečno trčao 21,19 kilometara na sat, što zvuči pomalo nemoguće. Ipak, sama činjenica da postoji atletičar koji je za manje od dva sata završio trku, je sama po sebi nemoguće. Ono što dodatno doprinosi nevjerici u ovoj priči je i činjenica da su, dosad, nedostižno vrijeme istrčala čak dvojica takmičara na maratonu u Velikoj Britaniji.

Odmah iza svetskog rekordera našao se Etiopljanin Jomzif Kedželča sa rezultatom 1:59:41, dok je treće mesto zauzeo Džejkob Kiplimo iz Ugande, koji je trku završio za 2:00:28. Time su trojica atletičara nadmašila dosadašnji rekord od 2:00:35, koji je držao pokojni Kevin Kiptum iz Čikaga, a koji je postavio 2023.

U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Etiopljanka Tigst Asefa koja je na cilj stigla za nešto više od dva sata. Preciznije, najbrža žena na londonskom maratonu trčala je 2:15:41 i tako je postavila svetski rekord.

Vremena 10 najbržih trkača u Londonu: