U Londonu je ispisana istorija, Sebastijan Save istrčao je maraton za manje od dva sata

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Ono što se dogodilo na Londonskom maratonu ove nedelje mnogi već nazivaju istorijskim trenutkom u atletici. Granica od dva sata, koja je godinama delovala kao nedostižna u zvaničnim uslovima, konačno je probijena i to od strane dvojice takmičara.

Najbrži je bio Kenijac Sebastijan Save, koji je kroz cilj prošao za 1:59:30 i tako postavio novo najbolje vrijeme. Odmah iza njega našao se Etiopljanin Jomzif Kedželča sa rezultatom 1:59:41, dok je treće mesto zauzeo Džejkob Kiplimo iz Ugande, koji je trku završio za 2:00:28. Time su trojica atletičara nadmašila dosadašnji rekord od 2:00:35, koji je držao pokojni Kevin Kiptum iz Čikaga, a koji je postavio 2023.

Iako je još ranije Eliud Kipčoge u kontrolisanim uslovima u Beču uspio da istrči maraton za manje od dva sata (1:59:40), taj rezultat nije bio zvanično priznat. Sada bi, međutim, novo ostvarenje iz Londona moglo da dobije i formalnu potvrdu Svetske atletike.

Save je i ranije nagovestio da je spreman za velike domete - tokom 2025, osvojio je seriju Svetskih mejdžor maratona, trijumfujući i u Londonu i u Berlinu. Njegov rezultat iz Valensije 2024. od 2:02:05 u tom trenutku bio je drugi najbrži debitantski istrčan maraton u istoriji, odmah iza dostignuća Kelvina Kiptuma iz 2022.

Sve u svemu, London je ove godine pomjerio granice izdržljivosti i otvorio novo poglavlje u istoriji maratona.

Watch Sabastian Sawe run 1:59:30 to destroy the Marathon World Record in London!!



First man ever to break 2 hours in a marathon.



2. Yomif Kejelcha 1:59:41

3. Jacob Kiplimo 2:00:28



All under the previous World Record.pic.twitter.com/g76PpMHkiG — Track & Field Gazette (@TrackGazette)April 26, 2026

Vremena 10 najbržih u Londonu: