U Londonu je ispisana istorija, Sebastijan Save istrčao je maraton za manje od dva sata
Ono što se dogodilo na Londonskom maratonu ove nedelje mnogi već nazivaju istorijskim trenutkom u atletici. Granica od dva sata, koja je godinama delovala kao nedostižna u zvaničnim uslovima, konačno je probijena i to od strane dvojice takmičara.
Najbrži je bio Kenijac Sebastijan Save, koji je kroz cilj prošao za 1:59:30 i tako postavio novo najbolje vrijeme. Odmah iza njega našao se Etiopljanin Jomzif Kedželča sa rezultatom 1:59:41, dok je treće mesto zauzeo Džejkob Kiplimo iz Ugande, koji je trku završio za 2:00:28. Time su trojica atletičara nadmašila dosadašnji rekord od 2:00:35, koji je držao pokojni Kevin Kiptum iz Čikaga, a koji je postavio 2023.
Iako je još ranije Eliud Kipčoge u kontrolisanim uslovima u Beču uspio da istrči maraton za manje od dva sata (1:59:40), taj rezultat nije bio zvanično priznat. Sada bi, međutim, novo ostvarenje iz Londona moglo da dobije i formalnu potvrdu Svetske atletike.
Save je i ranije nagovestio da je spreman za velike domete - tokom 2025, osvojio je seriju Svetskih mejdžor maratona, trijumfujući i u Londonu i u Berlinu. Njegov rezultat iz Valensije 2024. od 2:02:05 u tom trenutku bio je drugi najbrži debitantski istrčan maraton u istoriji, odmah iza dostignuća Kelvina Kiptuma iz 2022.
Sve u svemu, London je ove godine pomjerio granice izdržljivosti i otvorio novo poglavlje u istoriji maratona.
Watch Sabastian Sawe run 1:59:30 to destroy the Marathon World Record in London!! — Track & Field Gazette (@TrackGazette) April 26, 2026
Vremena 10 najbržih u Londonu:
- Sabastijan Save (KEN) - 1:59:30
- Jomif Kedželča (ETH) - 1:59:41
- Jakob Kiplimo (UGA) - 2:00:28
- Ejmos Kipruto (KEN) - 2:01:39
- Amirat Tola (ETH) - 2:02:59
- Deresa Geleta (ETH) - 2:03:23
- Adisu Gobena (ETH) - 2:05:23
- Džofri Kamvoror (KEN) - 2:05:38
- Peter Linč (IRL) - 2:06:08
- Mahamed Mahamed (GBR) - 2:06:14