Bjeloruskinja Arina Sabalenka je imala poruku za Rodžera Federera posle plasmana u osminu finala Mastersa u Madridu.

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka igra sjajan tenis ove sezone, od početka godine pobedila je 25 od 26 mečeva i u osmini finala Mastersa u Madridu čeka je novi okršaj sa Naomi Osakom. Na meču protiv Žakelin Kristijan je prosto blistala i slavila sa ubedljivih 6:1, 6:4, a o jednom potezu se posebno pričalo na konferenciji za medije.

Sabalenka je odigrala spektakularan poen u stilu Rodžera Federera. Ona je otkrila da svaki dan radi na unapređenju jednoručnog bekhenda i da će možda pozvati Švajcarca i upitati za savjet.

"Očekivala sam to pitanje. Jeste li vidjeli? Bilo je ludo. Zapravo ih vježbamo prije svakog treninga, čak i lijevom, tako da sam uradila dosta po tom pitanju. Ali da to uradim u meču i da mi donese poen, to je vjerovatno udarac mog života. Čekam da mi Rodžer da neki savjet", rekla je raspoložena Beloruskinja.

ARYNA SABALENKA HITS A RUNNING ONE HANDED BACKHAND PASSING SHOT IN MADRID.



Iako izgleda sjajno na terenu, Sabalenka tek hvata zalet na šljaci. "Osjećam da početak sezone na šljaci u Madridu nije tako prirodan ili lak kao što bih željela. Nadmorska visina i uslovi ovde to čine malo komplikovanim. Još uvek pronalazim svoj ritam i nadam se da ću sa svakim mečom moći da se poboljšam i pronađem svoj najbolji tenis na šljaci".

O nestvarnom skoru 25/26. "Hajde da idemo korak po korak i vidimo dokle ćemo stići. Vjerovatno ne bih vjerovala u ovo da nisam uspjela jer zvuči ludo. Ali istovremeno, uz planiranje i rad na mom tijelu, odvajamo više vremena da se što bolje spremimo za svaki turnir, za sada nam ide dobro".

Najavila je i duel protiv Osake ."Mečevi koje smo igrale su uvijek bili veoma teški, bitke na visokom nivou. Bez obzira na podlogu, uvijek će biti borba. Biće to veliki izazov i uzbuđena sam zbog toga."