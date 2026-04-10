Selektorka crnogorskih rukometašica Suzana Lazović bila je zadovoljna pobjedom, ali i igrom u duelu sa Portugalom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, prenosi CdM.

Naše “Lavice” su slavile 34:26!

“Zadovoljna sam pobjedom, iako smo na početku meča primile neke golove koje nismo smjele. Iz dobre odbrane je proistekla i tranzicija, dosta golova smo dale na taj način. Poziciona igra je bila takođe dobra”, kazala je Lazović.

Zadovoljna je i debitantkinjama – Anđelinom Orbović, Martinom Knežević i Natalijom Lekić.

“Srećna i ponosna sam što su mlađe igračice dobile šansu i iskoristile je. Trebaće im vremena da se prilagode, ali su igrale srčano i hrabro”, kazala je Lazović.

Crna Gora kvalifikacije završava u nedjelju kada u Podgorici dočekuje Farska Ostrva.

“Okrećemo se Farankama koje su zahtjevna ekipa, igra sedam na šest. Vjerujem da sa dobrom odbranom neće biti problema, ali moramo da oporavimo igračice do nedjelje. Vjerujem da ćemo imati dobru podršku navijača”, zaključila je Lazović.