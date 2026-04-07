Pred vaterpolo reprezentacijom Crne Gore od danas do 13. aprila je kvalifikacioni turnir divizije 2 za Svjetski kup na Malti, sa sistemom takmičenja koji je toliko konfuzan da ni samim akterima nije najasniji.

"Ajkule" će igrati u grupi sa Kazahstanom, Argentinom i Velikom Britanijom, sa protivnicima protiv kojih ne bi trebalo da imaju problema, a onda će biti formirana jedinstvena tabela na kojoj će se naći sva 24 učesnika kvalifikacija, u skladu sa novim sistemom rangiranja koji uzima u obzir rezultate, gol-razliku i jačinu protivnika, piše Dan.

Prvi rival je danas Kazahstan od 16.30 časova, sjutra će tim Dejana Savića igrati protiv Argentine (17.00), dok će u četvrtak odmjeriti snage sa Velikom Britanijom (16.30).

Plasman u eliminacionu fazu će izboriti 16 najbolje plasiranih selekcija, nakon čega slijede mečevi osmine finala, a glavni cilj "ajkula" je plasman na finalni turnir u Sidneju.

,,Na početku imamo tri lake utakmice gdje ne bismo trebali da imamo problema. Kasnije sve zavisi od ukrštanja. Ni meni nije najjasniji novi sistem, iskreno da kažem. Znamo da moramo biti među prve dvije ekipe, ali ispred Australije koja kao domaćin Superfinala ima direktnu prohodnost. Turnir na Malti će nam mnogo značiti jer ovoj selekciji trebaju zvanične utakmice", kazao je selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore Dejan Savić, prenosi Dan.