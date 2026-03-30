Turnir se od 7. do 13. aprila održava na Malti, a "ajkule" u prva tri kola očekuju dueli protiv Kazahstana, Argentine i Velike Britanije.

Izvor: VPSCG

U okviru priprema, reprezentacija Crne Gore treniraće sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, koja će boraviti u Crnoj Gori, a planirano je i odigravanje prijateljskog meča, pišu Vijesti.

Duel između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država zakazan je za 3. april u Kotoru od 19 časova.

"Prvo okupljanje nakon Evropskog prvenstva. Turnir na Malti je kvalifikacioni za Svjetski kup. Treniraćemo pet dana u Kotoru, gdje dočekujemo reprezentaciju SAD, sa kojom ćemo trenirati zajedno tri dana, a trećeg aprila odigrati kontrolni meč. Pozivam sve ljubitelje vaterpola, ali i one koji to nisu, da dođu da isprate nacionalni tim", rekao je selektor Dejan Savić.

Nakon tri kola će da se formira tabela sa plasmanom svih 24 učesnika, u skladu sa novim sistemom rangiranja koji uzima u obzir ostvarene rezultate, gol-razliku i jačinu protivnika.

Timovi koji zauzmu mjesta od 1. do 16. nakon ovog dijela takmičenja plasiraće se u eliminacionu fazu, gdje će se igrati osmina finala.

Crna Gora želi da se plasira na završni turnir Svjetskog kupa koji je na programu krajem jula u Sidneju.

Dvije najbolje ekipe sa turnira na Malti obezbijediće učešće na tom prestižnom takmičenju.

Pobjednik Divizije 2 sa Malte istovremeno će izboriti i plasman u Diviziju 1 Svjetskog kupa naredne godine, što dodatno podiže važnost i značaj ovog kvalifikacionog turnira, prenose Vijesti.

"Turnir se igra po novim pravilima. Bitno nam je da se kvalifikujemo, kako bismo tokom ljeta imali određene turnire. Evropsko prvenstvo je bilo u januaru, ovo ljeto nema nekog značaja sem finala Svjetske lige i na kraju ljeta su Mediteranske igre u Italiji", kazao je Savić.

Crna Gora je odradila trening, ali još nije u kompletnom sastavu.

"Ekipa još nije u punom sastavu, nakon utakmica Lige šampiona ćemo biti kompletni. Dolazi nam selekcija SAD, sa kojom ćemo trenirati, a u petak, trećeg aprila, ćemo odigrati meč na bazenu u Kotoru. Ovu priliku bih iskoristio da pozovem publiku da dođe u što većem broju i podrži nas", poručio je reprezentativac Savo Ćetković.