Sigurna pobjeda „ajkula” za sedmo mjesto na EP.

Izvor: VPSCG

"Ajkule" su u posljednjem meču na turniru u goleadi opravdale ulogu favorita protiv Rumunije - dale su čak 21 gol, za konačnih 21:15.

Pitale su se Ajkule za sve večeras u glavnom gradu Srbije. Sa dva gola Dušana Matkovića i Balše Vučkovića poveli su naši momci odmah 3:0. Rumuni su dva puta prišli na minus jedan (2:3 i 4:5), ali su ponovo Matković, Vučković i Strahinja Gojković sa nova tri vezana gola odveli Crvene na 8:4 sredinom druge četvrtine.

Največih sedam golova prednosti Crna Gora je imala poslije golova Vučkovića i Miroslava Perkovića, šest minuta prije kraja (17:10).

Sopstveni šou imao je Vučković, strijelac čak šest golova. Matković je upisao jedan manje. Petar Tešanović je ubilježio 10 odbrana, od čega i peterac najboljem rumunskom igraču Vlad-Luki Đorđeskuu, koji je meč završio sa pet golova. Andrei Neamcu je postigao četiri gola. Golman Rumunije Mariuš-Florin Cik upisao je 10 odbrana.

CRNA GORA – RUMUNIJA 21:15 (4:3, 6:3, 5:4, 6:5)

CRNA GORA: Tešanović (devet odbrana i peterac), Holod 2 (1), Vujović 1, Mršić, Mačić 1, Stupar, Vučković 6 (1), Perković 2, Spaić, Matković 5, Radović 1, Đurović, Janović 1, Gojković 2.

RUMUNIJA: Cik (10 odbrana), Judean 1, Lutesku, Fulea 1, Neamcu 4, Prioteasa 3, Tepelus, Oanca, George 1, Đorđesku 5 (2), Belenieši, Vančik, Dragušin, Lunčan.