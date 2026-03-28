Novak Đoković poslao je čestitku Edinu Džeku koji nastavlja da piše istoriju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Edin Džeko doveo je reprezentaciju Bosne i Hercegovine na korak do plasmana na Svetsko prvenstvo. Dao je gol u 86. minutu protiv Velsa (1:1), a posle boljeg izvođenja penala je njegova reprezentacija ušla u finale baraža. Sve to ispratio je i Novak Đoković na društvenim mrežama.

Najbolji teniser svih vremena se oglasio i napisao "Bravo Edine, bravo BiH", uz fotografiju teksta pod naslovom "Čudesni Džeko ispisao istoriju: Dugovječnost i klasa bez premca, 20 godina u nizu pogađa za BiH".

Reprezentaciju Bosne čeka najteži mogući rival na putu ka Mundijalu, moraće da pobijedi Italiju u Zenici 31. marta od 20.45 časova. Za taj meč vlada ogromno interesovanje.

Inače, gol koji je dao protiv Velsa bio je ujedno i istorijski pošto to znači da je u 20 uzastopnih godina Džeko davao bar jedan gol za nacionalni tim. Sve je počelo 2007. godine kada je zatresao mrežu protiv Turske...