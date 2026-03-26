“Lavovi” su na žrijebu u Lisabonu bili u trećem šeširu na osnovu rejtinga na rang listi Evropske rukometne federacije.

Mađarska, Farska Ostrva i Kosovo biće protivnici crnogorskim rukometašima u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028.

“Lavovi” su na žrijebu u Lisabonu bili u trećem šeširu na osnovu rejtinga na rang listi Evropske rukometne federacije.

Mađarska dolazi iz prvog šešira u kojem je bilo i težih rivala, igrali smo u kvalifikacijama za posljednji EHF Euro i upisali poraz u Podgorici i remi u Tatabanji.

Farska Ostrva su bila možda i najteži rival iz drugog šešira, a ubjedljivo su nas savladali na januarskom EHF Euro 2026 u Oslu.

Kosovo je protivnik po mjeri iz posljednjeg šešira, a slavili smo u sva četiri dosadašnja međusobna duela u dva kvalifikaciona ciklusa.

Evropsko prvenstvo 2028. na programu je od 13. do 30. januara, a već su poznata četiri učesnika završne smotre – aktuelni šampion Danska i tri domaćina Španija, Portugal iŠvajcarska.

U kvalifikacijama će nastupiti 32 reprezentacije podijeljene u 8 grupa. Plasman na EHF Euro 2026 izboriće po dvije prvoplasirane, te četiri najbolje trećeplasirane selekcije iz osam grupa.

Kvalifikacije počinju u novembru ove godine, a termini su još mart i maj 2027.