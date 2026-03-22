Prvi put za vijek i po postojanja Vimbldon uveo video-provjeru koja će olakšati teniserima i teniserkama "muke" sa sudijama.

Vimbldon iz godine u godinu sve manje mari za tradiciju, tako da smo vidjeli prethodne godine kako je zatvoren krov, potom da su ukinute linijske sudije i umjesto njih koristi se tehnologija, a to nije kraj. Prvi put za 149 godina koliko postoji Vimbldon, imaćemo i "čelendž", odnosno video-provjeru (VAR) na terenu.

Novi sistem je uveden na šest najvećih terena, pa će tako teniseri smjeti da "dovedu u pitanje" odluku glavnog sudije, kao što je to slučaj od ranije i na US Openu i Australijan openu.

Znamo da je Vimbldon prošle godine "izbacio" linijske sudije i da se odlučio za tehnologiju, koja nije bila najpreciznija i zbog toga je nervirala tenisere i teniserke, a ono što je zanimljivo je da putem video-provjere (VAR) neće moći da provere ove odluke. To je velika mana i čini se da su igrači i igračice razočarani što je Vimbldon donio takvu odluku.

Šta će moći da provjere?

Da li je lopta dvaput odskočila, da li je igrač dodirnuo mrežu, da li je s razlogom dosuđeno "ometanje" protivnika glasnim uzvikom i tako dalje. Ono što je zanimljivo je da nema limita kada je u pitanju broj "čelendža", odnosno svaki put kada su nesigurni, igrači će moći da pozovu sudiju, a vidjećemo da li će to neko zloupotrijebiti.

Đoković tražio tehnologiju

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odavno se zalaže za modernizaciju tenisa i tražio je da gdje god je moguće - tehnologija bude iskorišćena. Između ostalog, bio je i za lajn-tehnologiju, zbog koje više nemamo linijske sudije.

"Uz dužno poštovanje prema tradiciji i kulturi koju imamo u ovom sportu, kada je riječ o ljudima koji su prisutni na terenu tokom meča, uključujući linijske sudije, zaista ne vidim razlog zašto svaki turnir na svijetu, u ovoj tehnološki naprednoj eri, ne bi imao ono što smo imali na turnirima u Sinsinatiju/Njujorku", rekao je prije nekoliko godina Đoković i čini se da su ga sada svi poslušali: "Tehnologija je sada toliko napredna da apsolutno ne postoji razlog da zadržavate linijske sudije na terenu. To je moje mišljenje".

Ovogodišnji Vimbldon održava se od 29. juna do 12. jula, a titulu brani Janik Siner.

Kada je došlo do problema na Vimbldonu prošle godine, ostao je i dalje uz tehnologiju: "Mislim da je tehnologija vjerovatno preciznija i da pravi manje grešaka nego, pretpostavljam, linijski sudija. Ali da, dešavaće se ovakvi pojedinačni slučajevi kada dođe do greške sistema, i onda se to dogodi u nezgodnom trenutku u meču... Iskreno, mislim da u mojim mečevima do sada nije bilo loših odluka sistema. Nemam nikakve zamerke po tom pitanju".