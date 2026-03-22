Švedski atletičar Armand "Mondo" Duplantis (26) osvojio je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u dvorani, koje se ovih dana održava u poljskom gradu Torunju. Za najboljeg atletičara današnjice to je bila četvrta zlatna medalja na Svetskim prvenstvima u zatvorenom, a još tri odličja istog sjaja osvojio je na otvorenom - u Torunju je, ipak, malo razočarao publiku.

Nakon što je skokom od 6.25 stigao do zlatne medalje i popravio rekord Svetskih prvenstava, Duplantis je odlučio da završi takmičenje. Iako je postojala opcija da još jednom napadne svetski rekord, koji je do sada obarao 15 puta, Šveđanin je odlučio da to ne učini.

Kao glavni razlog naveo je to što je za njega takmičenje u Poljskoj bilo iscrpljujuće, da je konkurencija bila veoma jaka i da je imao jako malo vremena za odmor između skokova. Sve to uticalo je na Monda da ne podiže granicu na 6.32, što bi mu bilo dovoljno za 16. svetski rekord u karijeri.

Ostaće zabilježeno da je Armand Duplantis na Svetskom prvenstvu u dvorani 2026. godine popravio rekord Svetskih prvenstava koji je postavio 2022. godine, kada je preletio 6.20. Sada je bio čak pet centimetara bolji, a kroz karijeru je imao i daleko uspješnije skokove od ovog koji mu je donio zlatno odličje.

Inače, pored pomenutih sedam zlatnih medalja na Svetskim prvenstvima, Armand "Mondo" Duplantis ima dve zlatne medalje sa Olimpijskih igara, tri zlatne medalje sa Evropskih prvenstava na otvorenom, jednu zlatnu medalju sa Evropskog prvenstva u zatvorenom, pet prvih mjesta u Dijamantskoj ligi, tri prva mjesta na Svetskoj dvoranskoj turneji... Praktično jedino veliko takmičenje na kojem nije osvojio zlato je Svetsko prvenstvo u Dohi 2019. godine, kada mu je američki atletičar Sem Kendriks "oteo" najsjajnije odličje nakon što su obojica preskočili "samo" 5.97, a Duplantis više puta rušio letvicu na 5.92.