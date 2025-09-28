Odbojkaši Budućnost volley-a pobijedili su Budvu 3:2 (25:22, 25:23, 13:25, 20:25, 15:9) i prekinuli dominaciju šampiona u crnogorskoj klupskoj odbojci.

Izvor: MN Pess

U sjajnom meču plavo-bijeli su ispustili dva seta prednosti, ali su briljirali u odlučujućem i osvojili prvi pehar od 2009. godine.

Duel koji je u utorak u SC „Topolica“ prekinut zbog prokišnjavanja krova, pri rezultatu 22:21 za Budućnost, odigran je ispočetka u dvorani kompleksa „Verde“ u Podgorici, a odmah je bilo jasno da će publika gledati spektakl.

Prvi set donio je ravnopravnu igru, a Budućnost se bolje snašla u završnici i povela 1:0 (25:22). U drugom su Podgoričani napravili veliki preokret – Budva je vodila 19:14 na servis kapitena Radunovića, ali je Budućnost serijom odličnih napada i promjenom ritma, ulaskom mladog tehničara Miloševića, stigla do 25:23 i vođstva 2:0.

Šampion je u nastavku reagovao šampionski – treći set potpuno je pripao Budvi, koja se serijom na servis Luke Babića odlijepila i povela dvocifrenom razlikom (16:6), a potom rutinski privela set kraju (25:13). U četvrtom je Budućnost povela 7:2, ali je Budva uzvratila i na servis ponovo Babića došla do preokreta i izjednačenja 2:2 (25:20).

U odlučujućem setu Budućnost je pokazala snagu. Nakon promjene strana povela je 9:6, odlično se branila, koristila svoje prilike i serijom preciznih napada stigla do trijumfa 15:9.

Podgoričani su imali čak četvoricu dvocifrenih igrača – najefikasniji je bio Aleksa Nikolić sa 15 poena, a mladi korektor Luka Lojić osvojio je 14 i proglašen je za MVP-a Superkupa. Trofej mu je uručio direktor muških selekcija OSCG, Ivan Ječmenica. Po 12 poena dodali su Marko Vukašinović i Marko Sinđelić.

Kod Budve najefikasniji je bio Matija Ćinćur sa 14, dok su Vukašin Cimbaljević i mladi Vuk Stanojević dodali 12, odnosno 8 poena.

Pehar osvajaču, kapitenu Jovanu Deliću, uručio je predsjednik OSCG Nikola Kažić.

Zlatne medalje igračima i stručnom štabu Budućnosti dodijelili su direktor OK Budućnost Zoran Vukčević i sekretar za sport Glavnog grada Darko Nikčević.

Srebrne medalje Budvanskom timu uručili su direktorica i direktor odbojkaških selekcija u OSCG, Ksenija Ivanović i Ivan Ječmenica, dok je plaketu kapitenu Budve, Balši Radunoviću, predao član UO OSCG, Petar Vukčević.

Podsjetimo, Superkup odbojkašica pripao je Luki Bar, koja je u finalu savladala Herceg Novi 3:1 i prekinula dominaciju najvećeg rivala.

BUDVA - BUDUĆNOST 2:3 (25:22, 25:23, 13:25, 20:25, 15:9)

Podgorica – SC “Verde”. Gledalaca: 300. Sudije: Sonja Simonovska, Predrag Beljkaš.

Budva: Miljanić, Lečić, Ćinćur 14, Stanojević 8, Radunović 7, Radonić 1, M. Joksimović, A. Joksimović (libero), Milosavljević (libero), Dodić 7, Čelebić, Cimbaljević 12, Babić 7, Ćulafić 3.

Trener: Miljan Bošković.

Budućnost volley: Lakčević (libero), Milošević, Mašković (libero), Konatar 5, Milenković 3, Sinđelić 12, Nikolić 15, A. Radić, Lojić 14, Petričević, Kovačević, Delić 4, F. Radić, Vukašinović 12.

Trener: Dejan Radić.