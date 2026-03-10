Ruska himna intonirana je na Igrama, prvi put od 2014. u Sočiju

Izvor: Cao Yang / Xinhua News / Profimedia

Pregovori su napokon postignuti i ranije se govorilo o tome da bi ruska himna ponovo mogla biti intonirana na takmičenjima, a paraolimpijske igre prve su na kojima se to dogodilo. Ruska skijašica Varvara Vorončikina (23) slavila je u super-dži trci i potom imala priliku da na najvišem postolju uz himnu to i proslavi.

Ruska himna ponovo je intonirana na Igrama, prvi put još od Zimskih olimpijskih igara 2014. u Sočiju. Trenutak je proglašen istorijskim, mada pomalo i kontroverznim. Ipak, važno je istaći da tokom intoniranja himne nije bilo povika ili zvižduka, a po završetku iste mogli su se čuti i aplauzi.

Vorončikina je pobijedila u kategoriji stojećih takmičarki u super-džiju, dok je drugoplasirana bila Aurelija Ričard iz Francuske. Na taj način Rusija je dobila prvi paraolimpijsko zlato još 2014. Rusima je napokon dozvoljeno da brane zastavu domovine. "Čestitam Varvari Vorončikini na prvoj zlatnoj medalji Rusije na Paraolimpijskim igrama", napisao je ruski ministar sporta Mihail Degtjarev na društvenoj mreži Telegram.

"Ruska himna ponovo odjekuje", dodao je.

Medalja je posebno važna s obzirom na to da je ovo prva medalja na Igrama za mladu sportistkinju i lepo je da ju je proslavila na pravi, sportski način. U septembru prošle godine Generalna skupština Međunarodnog paraolimpijskog komiteta (IPC) iznela je mogućnost da se intoniranje ruske himne vrati u protokol, a pre nekoliko sedmica ta mogućnost je prihvaćena.

Međutim, reakcije nisu bile sjajne - Ukrajina je zbog toga bojkotovala otvaranje Igara u Veroni, ali i još neke delegacije - Češka, Poljska, Estonija, Letonija, Litvanija i Finska. Britanska i Francuska vlada konstatovale su da ruska i beloruska država ne bi trebalo da budu zastupljene u sportu dok traje rat u Ukrajini.