Predstavnici Crne Gore na Zimskim olimpijskim igrama su Branislav Peković u alpskom skijanju i Aleksandar Grbović u nordijskom skijanju.

Svečanom ceremonijom u Milanu i Kortini d’Ampeco zvanično su otvorene 25. Zimske olimpijske igre, koje će do 22. februara 2026. godine okupiti sportiste iz cijelog svijeta.

Crna Gora i na ovim Igrama ima svoje predstavnike – Branislava Pekovića u alpskom skijanju i Aleksandra Grbovića u nordijskom skijanju. Čast da nosi crnogorsku zastavu na svečanom otvaranju pripala je Pekoviću.

Centralna ceremonija održana je na legendarnom stadionu San Siro u Milanu, dok su sportisti defilovali i na još tri lokacije – u Kortini d’Ampeco, Livinju u Alpima i Predacu u Trentu, noseći zastave svojih zemalja. Umjesto jednog, simbolično su zapaljena dva olimpijska plamena – u Milanu i Kortini, čime je naglašena posebnost ovog izdanja Igara.

Ceremonija je održana pod nazivom „Harmonija“, a kreativni direktor Marko Balič objasnio je da taj pojam, koji potiče iz starogrčkog jezika, označava dovođenje različitih elemenata u sklad. Tokom večeri nastupili su svjetski i italijanski muzički umjetnici, među kojima su Maraja Keri, Laura Pausini i Andrea Bočeli.



Zimske olimpijske igre 2026. godine obuhvataju ukupno 116 takmičenja u 16 sportskih disciplina, što predstavlja povećanje u odnosu na Igre u Pekingu 2022. godine. Takmičenja će se, osim u Milanu, održavati i u poznatom zimovalištu Kortina d’Ampeco.

Svečano zatvaranje planirano je za 22. februar 2026. godine u Areni Verona, pod nazivom „Ljepota u pokretu“.

Olimpijski komiteti Rusije i Bjelorusije i dalje su suspendovani zbog kršenja Olimpijskog primirja nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Ipak, pojedinačni sportisti iz tih zemalja mogu nastupati kao individualni neutralni sportisti, bez prava učešća u ekipnim sportovima.

Maskote Igara su Tina i Milo, brat i sestra – hermelini inspirisani planinskom prirodom Italije. Tina je zvanična olimpijska maskota i simbolizuje umjetnost, muziku i transformativnu snagu ljepote, dok je Milo maskota Paraolimpijskih igara i predstavlja snagu volje, prilagodljivost i kreativnost.

Na svečanom otvaranju prisustvovalo je oko pedeset šefova država i vlada, kao i brojni visoki međunarodni zvaničnici. Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini tako su započele u znaku sporta, simbolike i poruke zajedništva.

Poseban kuriozitet ovih Igara jeste i učešće tri zemlje debitanta – Benina, Gvineje Bisao i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji se prvi put takmiče na Zimskim olimpijskim igrama, i to u alpskom skijanju.