Bivši rival Novaka Đokovića govorio je o budućnosti tenisa i Srbina koji i dalje dominira u ovom sportu.

Izvor: Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je u prvom grend slemu nove sezone stigao do finala. Na Australijan openu se u borbi za pehar sastao sa Karlosom Alkarazom, koji ga je pobijedio, ali i pored toga Đoković je pokazao da je, iako ima 38 godina, i dalje velika prijetnja mladim igračima. Da Novak, koji je u poznim igračkim godinama, nije na zalasku karijere tvrdi i Francuz Žo Vilfrid Conga.

Francuz je još jednom odao počast najboljem svih vremena.

"U stvari, njegova pobjeda protiv Janika Sinera potvrdila je da kada je u formi, Đoković može da se takmiči sa najboljima, ali to smo već znali", rekao je Conga u razgovoru za RMC.

Potom se Conga sjetio i meča koji je Novak dobio u četvrtfinalu, a možda je sve moglo da izgleda drugačije, kako je i sam Đoković priznao.

"Najteži dio, rekao bih, jeste sposobnost da se povežu vrhunski mečevi. Štaviše, na ovom Australijan openu, skloni smo da zaboravimo da bi (Lorenco) Muzeti sigurno pobijedio Đokovića da se nije povrijedio. Želim da naglasim jednu stvar: Đokovićev tenis nije stvar prošlosti; on je još ovdje, a njegov talenat je netaknut, tako da oni koji su ga otpisali nisu bili u pravu", rekao je Conga.

Riječi Francuza mnogo su veće ako znamo da je sa Novakom bio veliki rival, ujedno i jedan od igrača sa kojim je često igrao velike mečeve, poput polufinala i finala. Njih dvojica sastala su se 23 puta, a Novak ima ubjedljivu prednost 17:6. Njihov prvi susret zauvijek je ostao zabilježen - Novak Đoković je te 2008. prvi put igrao finale Australijan opena i prvi put postao grend slem šampion.