Da li je Šumaherova žena Korina krila slavnog vozača Formule 1 od prijatelja zato što mu je bolje? Sve je više dokaza za to, čemu svjedoči i ispovijest prijatelja Rikarda Paltrezea.

Mihaela Šumahera niko nije ni čuo ni vidio u javnosti od strašne nesreće koju je doživio u decembru 2013. godine na skijanju u francuskim Alpima i sve je i dalje pod velom misterije. To je odluka njegove porodice, konkretno supruge Korine Šumaher, koja je odlučila da slavnog šampiona Formule 1 izoluje od ostatka svijeta i da ne dozvoli da informacije o njemu cure, što je razočaralo i njegove prijatelje koji su željeli da ga vide.

Rijetki su oni koji su imali priliku da vide Šumahera od nesreće, pa se tako sada njegov bivši timski kolega iz Benetona Rikardo Paltreze požalio da je uzalud pokušavao da stupi u kontakt sa njim i samom porodicom. Štaviše, kulturno mu je rečeno da mu to ne pada na pamet više, pošto ga sigurno neće vidjeti.

"Bili smo veoma dobri prijatelji. A onda je došlo kobno vrijeme Božića...", rekao je Rikardo Patreze u intervjuu za "Hochgepokert", osvrćući se na period kada se incident sa Mihaelom Šumaherom dogodio nekoliko dana kasnije, krajem decembra: "Čuo sam za nesreću. Niko nije znao koliko je ozbiljna... Zato sam mu poslao poruku na telefon: ‘Da li je sve u redu, Mihaele?’ Nažalost, više nije bilo odgovora."

"Odmah sam znao da je problem veliki i u tom trenutku se sve promijenilo i to je bio posljednji kontakt koji sam imao s njim. Ponudio sam da pomognem, da vidim da li bi značilo ako bih došao da ga posjetim. Da su željeli moju pomoć, ja bih došao da budem s njim", dodao je Paltreze.

"Šumaherova žena me nije htjela"

Pokušavao je Rikardo Paltreze da na svakakve načine dođe do svog nekadašnjeg timskog kolege iz Benetona, s kojim je bio u dobrim odnosima još od devedesetih, ali supruga Korina Šumaher ni da čuje.

"Ali oni su više voljeli da ostanu sami. Vidio sam Korinu u Gudvudu 2019. godine, kada su organizovali proslavu Mihaelove karijere. Slavili smo njegovu karijeru jer je vojvoda želio da mu oda to priznanje. Bio je to sjajan događaj, ali je nisam pitao kako je Mihael....", rekao je Paltreze i dodao:

"Od trenutka nesreće rekao sam Korini: ‘Da li želiš da dođem i možda pokušam da razgovaram s njim i vidim da li može da se probudi i slično?’ A ona mi je rekla: ‘Ne brini, Rikardo.’"

Ko je vidio Šumahera?

Umjesto njega neki drugi prijatelji su imali privilegiju da vide Šumahera. Između ostalog, nekadašnji šef Ferarija Žan Tod, koji je čak i u javnosti znao povremeno da priča o stanju u kome se nalazi vozač Formule 1, dok je kod porodice dolazio takođe i Luka Badoera.

"Shvatio sam da im ne prija da imaju bilo koga u blizini, osim nekoliko ljudi od povjerenja poput Žana Toda i Luke Badoera, jer je on takođe bio veoma blizak prijatelj Mihaelu u vrijeme kada je testirao za Ferari, dok su bili pobjednički tim. Osim tih ljudi, mislim da niko nije mogao da se približi Mihaelu. Imali smo lijepe trenutke zajedno do samog kraja", ispričao je Rikardo Paltreze koji je odustao od ubjeđivanja Korine Šumaher.

Kako je Mihael Šumaher?

Godinama smo slušali samo loše vijesti, pričalo se da je vezan za krevet i da ne može da komunicira, međutim nedavno je britanski tabloid "Deji Mejl" objavio nove informacije.

Ako im je vjerovati, Mihael Šumaher više nije vezan za krevet i može da se kreće u svojoj kući u invalidskim kolicima, dok ni to nije bilo dovoljno da Korina Šumaher promijeni odluku i dozvoli da ga javnost vidi. Kraj sebe uvijek ima stručno medicinsko osoblje koje 24 sata brine o njemu, a ta nega košta desetine hiljada evra nedjeljno.

Da li je baš zbog toga, što je javnosti Korina Šumaher željela da predstavi jednu sliku, dok se Mihael Šumaher oporavljao, ipak odlučila da ga sakrije i od prijatelja? Rikardo Paltreze ima pravo da sumnja.