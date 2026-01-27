Šumaher je 29. decembra 2013. godine zadobio teške povrede glave posle pada na ski stazi

Izvor: Motorsport Archive Images / Alamy / Profimedia

Mihael Šumaher, legendarni vozač Formule 1, više nije vezan za krevet.

Oporavak 57-godišnjeg Njemca već 13 godina je strogo čuvana porodična tajna, poznata još samo najužem krugu familije i radnika koji mu pomažu u oporavku.

Šumaher je 29. decembra 2013. godine zadobio teške povrede glave posle pada na ski stazi u francuskim Aplima. Od tada ne postoji zvanična informacija o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju.

Sjedi u kolicima

Izvori bliski porodici Šumaher za Dejli Mejl otkrili su da Šumaher sada sjedi u invalidskim kolicima te da ga medicinski radnici voze po njegovom imanju na Majorci vrijednom 35 miliona eura i rezidenciji u Glandu na obali Ženevskog jezera procijenjenom na 58 miliona eura.

O njemu se brine supruga Korina, s kojom je u braku 30 godina, uz tim medicinskih sestara i terapeuta koji mu pružaju negu 24 sata dnevno, što nedeljno košta desetinu hiljada eura.

Stroga zaštita privatnosti

Zaštita Šumaherove privatnosti ostaje prioritet. Nakon što je zadobio oštećenje mozga pri udarcu u stenu u francuskom skijalištu Meribel, povučen je iz javnosti.

Pokušaji bivših članova osoblja da prodaju njegove fotografije u teškom stanju završili su njihovim osuđujućim presudama prošle godine. Informacije da će 2024. godine prisustvovati vjenčanju svoje kćeri Đine takođe su se pokazale neutemeljenima.

Netačne glasine o zdravstvenom stanju

Pojedine glasine navodile su da Šumaher, prvi sportista koji je postao milijarder, pati od pseudokome ili sindroma zaključanosti, stanja u kojem su pacijenti svjesni, ali ne mogu da reaguju osim treptanjem. Međutim, nekoliko izvora potvrdilo je da takve tvrdnje nisu tačne.

"Osjećaj je da razumije neke stvari koje se događaju oko njega, ali vjerovatno ne sve", rekao je jedan izvor za Dejli Mejl, čiji su novinari posjetili Šumaherovu vilu na Majorci.