Bivši košarkaš Partizana Tajrik Džouns povrijedio se u meču Olimpijskosa i AEK-a

Izvor: Screenshot/Twitter/@sport24

Olimpijakos je ostvario pobjedu nad AEK-om u četvrtfinalu Kupa Grčke rezultatom 81:67, ali radost trijumfa je zasijenila povreda Tajrika Džounsa. Bivši igrač Partizana šepajući je napustio teren, te trijumf crveno-bijelih iz Pireja pomalo gubi na značaju, ako ovaj tim ostane bez centra koji je pokazao dobru formu u poslednje vrijeme.

Košarkaš kluba iz Pireja napustio je teren 13 minuta prije kraja zbog bolova u kolenu i više se nije vraćao u igru. Klub je ubrzo objavio saopštenje, ali nije precizirao ozbiljnost povrede. Medicinski tim Olimpijakosa morao je da reaguje i američkom centru pomogne da napusti teren, bolna grimasa je sve vrijeme bila na licu bivšeg igrača Partizana, te opravdano postoji strah od neke ozbiljnije povrede.

Η στιγμή που ο Ταϊρίκ Τζόουνς δείχνει να πονάει, αποκομίζοντας κάποιον τραυματισμό στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Allwyn Final 8.pic.twitter.com/tnxxndfCm0 — SPORT24 (@sport24)February 17, 2026

"Tajrik Džouns je osjetio nelagodnost u desnom koljenu i nije mogao da nastavi meč protiv AEK-a. Sutra će obaviti magnetnu rezonancu", kratko je objašnjeno u zvaničnom saopštenju Olimpijakosa.

Crveno-bijeli će se u borbi za finale sastati sa Marusijem, a o stanju Džounsa govorio je trener Jorgas Barcokas: "Nemam još nikakvih informacija. Otišao je u svlačionicu jer je osjetio bol u kolenu. Ne znam da li je povreda nastala sudarom koljeno na koljeno ili nečim drugim. Uskoro ću saznati detalje od ljekara", rekao je Barcokas.

I nije Olimpijakosa jedini u problemu, pošto je Huančo Ernangomez nije krenuo na Kup, zbog virusne infekcije.