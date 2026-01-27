Španski teniser Karlos Alkaraz prvi put u karijeri plasirao se u polufinale Australijan opena

Da i to se dogodilo! Najbolji teniser svijeta Karlos Alkaraz nikad dosad nije igrao polufinale Australijan pena, ali je napokon uspio da probije i taj zid. Španski teniser je rutinski pobijedio Aleksa de Minora sa 3:0 u setovima (7:5, 6:2, 6:1) i tako se plasirao u polufinale prvog grend slema u sezoni.

Španac je ovom pobjedom povećao međusobni skor protiv Australijanca na 6:0, a do polufinala nije izgubio ni jedan set, što još jednom svjedoči o njegovoj neverovatnoj igri ove sezone. A i budimo realni, samo je nastavio sjajne partije iz minule sezone.

Zanimljivo je da je ovo prvi put da Alkaraz, šestostruki grend slem šampion, uspijeva da stigne do polufinala Australijan opena, nakon što je prethodne dvije sezone ispadao u četvrtfinalu. A, prije ravno godinu dana na tom putu zaustavio ga je Novak Đoković.

U prvom setu Španac je imao blagu nervozu na startu, dok je De Minor uglavnom ostajao pasivan. Alkaraz je brzo došao do 3:0, ali je potom počeo da griješi i dozvolio Australijancu priliku da smanji na 3:4. Ipak, popularni Karlitos je brzo preokrenuo situaciju i poveo sa 5:3, a iako je De Minor uspio da vrati brejk, Alkaraz je završio set u svoju korist. Drugi set je, takođe, bio u znaku Španca - nakon što je De Minor imao brejk šansu pri 2:4, Alkaraz je osvojio pet gemova zaredom i praktično riješio meč. Treći set je bio formalnost i pokazao je dominaciju prvog igrača svijeta, izuzev početnog dijela prvog seta kada je imao problema.

Ovom pobjedom Alkaraz je nastavio svoj put ka potencijalnom postajanju najmlađeg tenisera ikada koji je osvojio sva četiri Grend slema. Sledeći izazov na tom putu biće mu Saša Zverev, sa kojim trenutno ima izjednačen međusobni skor od 6:6.