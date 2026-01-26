Olimpijska i svjetska šampionka u bobu Lisa Bukvic objasnila zašto je Only Fans „najbolja stvar koja joj se mogla desiti“ i da bez tog ne bi mogla na OI u Kortini i Milanu.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

Olimpijske igre Milano Kortina 2026 počinju za desetak dana u Italiji, a međuskoro 3.000 učesnika naći će se i njemačka tkamičarka u bobu Lisa Bukvic.

Biće ovo treće Olimpijske igre za 31-godišnju Njemicu koja se 2018. u Pjong Čangu okitila zlatnom medaljom u paru sa Marijamom Jamankom.

Lisa Bukvic otkrila je njemačkim medijima da njen treći nastup na olimpijskim igrama ne bi bio moguć bez saradnje sa Only Fansom, odnosno novca koji zarađuje objavljujući svoje golišave fotke na ovoj platformi.

„Definitivno se neću nikada u potpunosti skinuti. Ali imam sreće jer mi to omogućava da finansiram svoj bob tim“, rekla je Bukvic koja Only Fans platformu opisuje kao „nešto najbolje što joj se moglo desiti“.

Odlazak na Olimpijske igre ne bi bio moguć ukoliko bi se oslanjala samo na „tradicionalne sponzore“, sve veći broj sportista ističe da ono što mogu da omoguće sportske organizacije, javni fondoci i lokalni sponzori često nije dovoljno da im omogući normalno takmičenje.

Zbog toga su mnogi sportisti pribjegli novim vidovima zarade, među kojima je i Only Fans.

„To je malo tužno da ne mogu samo da se fokusiram na sport“, rekla je osvajačica olimpijskog zlata i svjetska šampionka iz 2024. za ZDF.

„Da, ja sam olimpijska šampionka, ali nikog ne zanima lisa Bukvic samo zbog te zlatne medalje“, priznala je njemačka sportistkinja.

Za trening kampove, avionske karte, opremu, naknade za one koji joj pomažu treba joj oko 50.000 evra za samo jednu sezonu. Toliko zaradi i objavljujući fotografije i video snimke na platformi za odrasle. "To je za mene sponzor koji uz moj posao u njemačkoj vojsci omogućava da se bavim sportom. Zato je to potpuno normalno", rekla je Bukvic priznajući da je u ovom svemu značajan faktor i seksualni aspekt.

Pristup njenom profilu na kojem objavljuje fotografije i snimke u sportskom vešu, bikiniju, ponekad i uskom bob odijelu naplaćuje 25 dolara, a tvrdi da tu razvija i veze sa svojim fanovima.

Lisa Bukvic nije jedina njemačka sportistkinja koja je pribjegla ovakvom načinu finansiranja svoje karijere, brojni su primjeri njemačkih klizača i skijaša sa sličnim izvorom zarade. Njen kolega iz reprezentacije Georg Flajšhauer takođe ima Only Fans nalog, a šestoro njemačkih takmičara u brzom klizanju skinulo se za golišavi kalendar „Ice, Ice, Baby 2026“ i tako su prikupili nekoliko hiljada evra.