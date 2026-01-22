Najbolji teniser svijeta Karlos Alkaraz govorio je o legendama ovog sporta - Novaku Đokoviću, Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru - nekada su oni bili ambasadori tenisa, a sada tu titulu nosi mladi Španac.

Španski teniser Karlos Alkaraz (22) najbolji je reket svijeta. Nekada su to bili igrači "Velike trojke" ispred svih Novak Đoković, a naravno i Rafael Nadal i Rodžer Federer. Međutim, šestostruki osvajač grend slem turnira ne osjeća pritisak zbog legendi koje su prije njega mijenjale tenis.

Djeluje da se Španac vodi nešto drugačijim razmišljanjem od trojice svojih prethodnika. Naporan rad se ne može osporiti, ali za Alkaraza je tenis prije svega zabava za navijače. Možda je to tajna uspjeha prvog tenisera svijeta? Prema poslu se odnosi kao prema zabavi, te je uspjeh zagarantovan.

Bio je Alkaraz upitan da li osjeća teret zbog toga što se nalazi na vrhu liste, a imena koje je novinar spomenuo (Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer) trebalo je dodatno da uplaše Španca. "Ne baš. Ne razmišljam o tome da budem neki veliki ambasador tenisa. U isto vrijeme, naravno, način na koji igram često ima za cilj da zabavi ljude, da ih uključi i podstakne da gledaju više tenisa", počeo je Alkaraz nakon ubjedljive pobjede nad Janikom Gofmanom u drugom kolu Australijan opena.

"Dio svega toga je i to što ne razmišljam da moram da budem najbolji mogući ambasador tenisa", bio je jasan šestostruki osvaja velikih turnira.

"Jednostavno, kada izađem na teren, radim ono što volim. To je samo igranje tenisa. I mislim da je to, na neki način, najbolji način na koji mogu da budem dobar ambasador tenisa. Sve se svodi na to da voliš ono što radiš i da uživaš u svakom trenutku kada kročiš na teren. I mislim da je to to. To je sve što mi je u glavi."

Alkraz naredni meč na Australijan openu igra protiv 34. igrača svijeta. Španac će se u trećem kolu prvog grend slema u sezoni sastati sa Korentinom Mutetom iz Francuske, koji je na putu borbe sa Alkarazom pobijedio Tristana Šolketa, a onda je bio bolji i od Majkla Zenga u drugom kolu Australijan opena.

