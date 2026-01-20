Farska Ostrva imaće veliko pojačanje na Evropskom prvenstvu u rukometu, pošto će na turnir stići 7.500 navijača

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Farska Ostrva ne prestaju da iznenađuju. Mala zemlja koja neprestano predstavlja pretnju velikim silama na mnogim takmičenjima. Tako će biti i na Evropskom prvenstvu u rukometu gdje će biti prisutno 7.500 navijača ove zemlje, koja broji svega 55.000 stanovnika.

Zemlja koja je postala fenomen evropske smotre u Oslu, prevešće 15 posto stanovništva, evo i na koji način. Nacionalna avio-kompanija iznajmila je 18 aviona za navijače, a pored toga put Norveške krenuće i trajekt sa nešto više od 1.000 vatrenih pristalica. A, o tome kako je izgledala sama organizacija govorio je i jedan od navijača: "Trajekt polazi za Oslo, ko želi da dođe?' Trajalo je 10 minuta, a onda su sva mesta bila rasprodata", ispričao je Kjartan u razgovoru za "Handnews".

Organizacija među pristalicama je spontana, preko fejsbuk grupe. Stalno mjesto sastanka gdje se sve odlučuje: "Gdje je zabava? Šta se dešava? Šta radimo? Svi ​​se svuda sastaju zahvaljujući ovoj grupi", pojasnio je on. Neki od navijača stigli su bez ulaznica na takmičenje, ali su uspjeli da dožive osjećaj turnira.

Kako izgleda jedan dan navijača Farskih Ostrva?

Prethodni detalji dovoljno govore o tome koliko u navijači ove zemlje privrženi reprezentaciji. Oni su otišli korak dalje, pa su mnoge ustanove zatvorene - parlament i vrtići. Navijači se organizuju da zajedno gledaju utakmice, a veliki broj njih okuplja se u velikom noćnom u klubu u kojem vreme provodi od 14.00 sati do 2.30 ujutru.

Organizacija je spontana, ali kao i uvijek postoje lideri. Jedan od njih je i otac rukometaša Vilhelma Poulsena. "Trenutno nas je oko 2.500", objasnio je Runi, koji je okupio navijače.