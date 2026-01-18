Marta Kostjuk eliminisana u prvom kolu Australijan opena, iako je prije samo sedam dana igrala u finalu Brizbejna koje je obilježio njen pokušaj ponižavanja Arine Sabalenke.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk eliminisana je u prvom kolu Australijan opena i to je možda i najveće iznenađenje na startu "srećnog slema". Samo sedam dana poslije finala Brizbejna, koje je izgubila od Sabalenke i tada je pokušala da je ponizi pred svima, Kostjukova je izgubila od malo poznate Else Žakemo 7:6, 6:7, 6:7.

Meč je trajao čak tri i po sata, gledali smo tri taj-brejka i Kostjukova će mnogo žaliti jer je servirala za pobjedu, ali je Žakemo (58. na WTA listi) ostala pribranija i na kraju zasluženo slavila.

Medical time out during play for Marta Kostyuk



Treatment on the ankle :/ foot area. Had a fall just now



Kostyuk to serve at 5-6 (30-15) in set 3 vs Elsa Jacquemotpic.twitter.com/3fXzNyrXks — edgeAI (@edgeAIapp)January 18, 2026



Neki će reći da je ovo "karma", i da je Marta Kostjuk kažnjena za ponašanje na meču protiv Bjeloruskinje, drugi će naći razlog u manjoj povredi zgloba koju je doživjela Ukrajinka, a treći u fantastičnoj igri Žakemove kojoj zaista ne treba ništa oduzeti iz ovog meča, pošto je igrala kao nikada u životu. To se posebno odnosi na taj-brejk posljednjeg seta koji je dobila 10:7 i ostvarila je plasman u drugo kolo gdje je čeka Julija Putinceva, predstavnica Kazahstana.

I ona je imala "buran" meč u prvom kolu pošto je pobjedila Biju Hadad Maju iz Brazila (2:1), a imala je obračun i s navijačima koji su čitav meč navijali protiv nje.

Yulia Putintseva’s reaction to the crowd after beating Bia Haddad Maia at the Australian Open.



Wait for it…







pic.twitter.com/hTxeC6Mqeq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)January 18, 2026



Zbog toga nam već djeluje da ćemo u drugom kolu Australijan opena između Žakemo i Putinceve dobiti meč za pamćenje.

Šta je Kostjuk uradila Sabalenki?

Marta Kostjuk je poslije poraza od Sabalenke u finalu Brizbejna odbila da joj pruži ruku na mreži, što inače i ne radi protiv teniserki iz Rusije i Bjelorusije, zbog sukoba u Ukrajini. I ne samo to, u svom govoru nije htjela da čestita Sabalenki, nego je umjesto toga održala politički govor.

"Želim da kažem par riječi o Ukrajini. Igram svaki dan sa bolom u srcu. Hiljade ljudi trenutno je bez struje i tople vode. Napolju je sada tamo minus 20 stepeni. Veoma je bolno živjeti ovu realnost svakog dana", rekla je Marta Kostjuk po završetku meča dok je iza nje stajala Arina Sabalenka i mirno slušala šta govori protivnica: "Moja sestra spava pod tri ćebeta zbog hladnoće kod kuće. Bilo mi je nevjerovatno dirljivo i drago da vidim toliko ukrajinskih zastava ove nedjelje".

Arina Sabalenka inače nikada nije rekla da podržava sukob u Ukrajini, dok je poslije ovog meča čestitala Kostjukovoj i njenom timu na svemu urađenom.

"Kao prvo, želim da čestitam Marti Kostjuk i njenom timu na nevjerovatnom početku sezone. Želim vam sve najbolje. Nadam se da ćemo se još mnogo puta sastajati u finalima i pokazivati sjajan tenis", rekla je Arina Sabalenka koja sada zna da sigurno na Australijan openu neće igrati protiv Kostjukove.