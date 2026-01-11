Marta Kostjuk je posle poraza od Arine Sabalenke na konferenciji za medije pričala o situaciji o Ukrajini i šta se tamo dešava sa njenim najbližima.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Arina Sabalenka započela je godinu titulom u Brizbejnu, pobijedila je Martu Kostjuk u finalu (6:4, 6:3). Po završetku tog meča ukrajinska teniserka joj nije čestitala, da bi posle toga održala politički govor na samom terenu i pričala o ratu. Nešto slično nastavilo se i na konferenciji za medije. Jedan novinar pitao je Martu da li to radi da bi podsjetila ljude na situaciju u svojoj zemlji pošto taj konflikt trenutno nije u prvom planu.

"Važno mi je da svoju platformu koristim na pravi način, moja platforma je Ukrajina, predstavljam Ukrajinu i smatram da je važno da se o tome priča. Mnogo ljudi me prati, mnogi se ugledaju na mene, djeca takođe. Zbog rata i svega što se dešava naučila sam koliko je važno da pričaš o stvarima koje su tebi bitne. Bez obzira da li je u pitanju rat ili nešto drugo u šta vjeruješ", počela je Kostjuk.

Posle kratke pauze nastavila je monolog na tu temu i objašnjavanje situacije.

"U šta god da vjeruješ, trebalo bi o tome da pričaš. Pričala sam i na terenu, moja kuća, kuća u kojoj moji roditelji žive ima agregate i čak i kada nestane struje, mogu da ugriju kuću, ali je i pored toga dosta hladno unutra. Roditelji mog muža rade u kući u jaknama, eto toliko je hladno. Ja sam ovdje, radim svoj posao i to mi je važno, ali u isto vrijeme je realnost kod kuće potpuno drugačija. Ne mogu to da ignorišem i želim da ljudi znaju. Nije mi okej da se o tome ne priča, bilo bi nehumano za mene da ne kažem ništa o tome", zaključila je Marta Kostjuk.