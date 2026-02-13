Mladić iz Brčkog, Erdoan Morankić, izgubio je život u tramvajskoj nesreći u Sarajevu.

Mladić iz Brčkog Erdoan Morankić (23), koji je studirao u Sarajevu, juče je tragično poginuo u tramvajskoj nesreći u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

On je bio student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, a prema informacijama do kojih su došli tamošnji mediji on je boravio u Studentskom domu Nedžarići.

Student Erdoan Morankić poginuo u tramvajskoj nesreći u Sarajevu

Stajao na tramvajskoj stanici

U trenutku nesreće Morankić se nalazio na tramvajskoj stanici, kada je tramvaj iz pravca Željezničke stanice naglo izletio iz šina iznenada iskočio iz šina i udario u stanicu punu putnika.

Morankić je preminuo na mjestu nesreće, dok su pored njega povrijeđene još četiri osobe.

Djevojci amputirana noga

Jedna od njih je 17-godišnja djevojka kojoj je amputirana noga i smještena je u Opštu bolnicu u Sarajevu.

Ostalo troje povrijeđenih je smješteno na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), ali njihovo zdravstveno stanje nije poznato. Svi povrijeđeni su se u trenutku nesreće nalazili na tramvajskoj stanici.

Podsjetimo, tramvaj je nakon višesatnog uviđaja sklonjen sa mjesta na kojem se desila nesreća uz pomoć dizalice i stručnog nadzora.

Najavljeno je da će biti provedena potrebna vještačenja s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i načina nastanka nesreće, nakon čega će biti donesena odluka o daljim procesnim radnjama, rečeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

